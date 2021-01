“Jennifer Lawrence dorme ubriaca sui sedili di Uber”/ La rivelazione degli autisti

Si sa, l’alcol colpisce tutti in modo diverso, e a quanto pare su Jennifer Lawrence ha un effetto soporifero. Un tabloid ha infatti lanciato l’indiscrezione secondo la quale la star di Hunger Games sia nota tra i piloti Uber per i suoi ‘pisolini’ sul sedile posteriore delle loro auto. La Lawrence è apparsa sulla copertina di Life & Style, che promette i dettagli delle sue “corse selvagge” insieme ad altri presunti racconti di incontri con celebrità Uber. Stando a quanto viene raccontato, la star di Winter’s Bone sta “sviluppando una reputazione tra i conducenti di Uber come una vera ‘dormiente'”. Un insider ha infatti dichiarato che “dopo una notte di bevute, si addormenterà nel retro di un Uber”.

Jennifer Lawrence e i sonnellini in Uber: le rivelazioni degli autisti

A quanto pare, quella dei “sonnellini alimentati dall’alcol”, è non solo una vera e propria abitudine dell’attrice, ma stando a quanto raccontato da un insider alla rivista: “Ha persino scherzato sul fatto che è a questo che servono gli Uber”. A volte i conducenti avrebbero persino bisogno di “svegliarla di gomito” e qualcuno avrebbe ricevuto da lei la chiara richiesta di tenerla per quanto possibile sveglia durante il tragitto. Ma non è tutto perché dal racconto degli autisti pare che Jennifer Lawrence parli anche nel sonno. L’articolo si conclude con un insider che dice “è folle, le cose che borbottava nel corso della giornata”. Chissà se l’attrice dirà la sua sulla vicenda.



© RIPRODUZIONE RISERVATA