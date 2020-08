Jennifer Lawrence è incinta?/ Foto: ‘pancino’ sospetto mentre è in giro per New York

Jennifer Lawrence è incinta? Nelle ultime ore a monopolizzare il gossip nello showbiz oltreoceano sono due scatti risalenti a qualche giorno fa e che hanno insospettito i fan dell’attrice Premio Oscar nel 2013 e diventata celebre soprattutto grazie alla saga di “Hunger Games”. Infatti, la 29enne originaria di Louisville (Kentucky) è stata paparazzata mentre era in giro per le strade di New York, assieme al marito Cooke Maroney, mettendo in mostra un pancino alquanto sospetto che il suo vestito bianco faceva fatica a nascondere. Tanto è bastato per accendere una vera e propria ridda di rumors attorno alla Lawrence anche se fino ad oggi non vi erano mai state indiscrezioni in tal senso e secondo molti le due foto incriminate altro non sarebbero in realtà che degli effetti di ombre dovute al vestito stesso e che quindi lo stesso “baby bump” sia solo una… illusione ottica.

JENNIFER LAWRENCE INCINTA? ECCO LE FOTO ‘SOSPETTE’…

Ad ogni modo, come accennato, sono bastate queste due foto per far balzare in tendenza sui social la coppia che passeggiava tranquillamente con tanto di mascherina per le strade della Grande Mela e che entrava ed usciva da alcuni negozi. Secondo i bene informati, oramai è giunto per la Lawrence il momento di diventare mamma dopo essere convolata a giuste nozze col suo Cooke lo scorso anno, nel corso di una cerimonia tanto esclusiva quanto intima: intanto, in mancanza non solo di conferme ma anche di qualsiasi indizio social da parte dei diretti interessati circa una possibile gravidanza, va pure notato che l’attrice si è mostrata tranquillamente in pubblico e questo depone a favore della tesi che si sia trattato solo di un effetto del suo vestitino. Così non la pensa la sua fanbase che invece è già in fibrillazione e che non vede l’ora che Jennifer diventi mamma del suo primo bimbo…

Jennifer Lawrence sparks pregnancy rumors as she’s seen walking around with husband Cooke Maroney in New York City (August 25, 2020) pic.twitter.com/0qE58dB4Uw — Jennifer Lawrence Updates (@JenniferUpdates) August 27, 2020





