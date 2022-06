Jennifer Lopez canta con la figlia Emme/ La presenta con il pronome neutro e…

Jennifer Lopez e il duetto con la figlia 14enne Emme

Jennifer Lopez ha incantato il pubblico americano esibendosi in un duetto emozionante con la figlia 14enne Emme Maribel Muniz, nata dal matrimonio, oggi finito, con Marc Anthony. La Lopez e la figlia Emma, insieme sul palco del suo show, in occasione del Dodgers Foundation Blue Diamond Gala, hanno dato vita ad un’esibizione che ha fatto il giro del mondo incantando tutti. Mamma e figlia hanno dato vita ad un’esibizione in cui le voci si sono mescolate perfettamente incantando il pubblico presente. Entrambe vestite da Roberto Cavalli, Jennifer ed Emma hanno conquistato le attenzioni del mondo anche per un altro motivo.

Nel presentare sul palco la figlia 14enne, infatti, la Lopez ha usato il pronome neutro “they” che nella lingua inglese, viene utilizzato per riferirsi a chi non si identifica nel tradizionale binarismo di genere maschile/femminile.

Le parole di Jennifer Lopez sulla figlia Emme

Emozionata, ma anche molto orgogliosa di poter dividere il palco con la figlia Emme, la Lopez ha detto: “L’ultima volta che abbiamo cantato insieme – ha detto la postar facendo riferimento al suo Halftime Show in occasione del Super Bowl – lo abbiamo fatto in un grande stadio come questo ed è da quella volta che le chiedo (I asked “them”) di cantare con me, ma non ha voluto. Questa, però, è un’occasione davvero speciale”.

Dopo le parole di mamma Jennifer, Emme è salita sul palco con un microfono arcobaleno. Mamma e figlia, poi, hanno lasciato da parte le parole dando vita ad una performance straordinaria sulle note di «A Thousand Years» di Christina Perri.

