Jennifer Lopez e Ben Affleck choc: video privato rubato/ La reazione della star…

Jennifer Lopez e Ben Affleck, video circola in rete senza consenso: la rabbia della star

Jennifer Lopez e Ben Affleck hanno coronato il loro idillio d’amore con due matrimoni nell’arco di due mesi. A luglio le nozze da favola nella cornice di Las Vegas, pochi giorni fa il secondo “sì” con un party esclusivo e privato nella tenuta di Ricesboro, in Georgia. Tuttavia qualcosa è andato storto e, pochi giorni dopo la cerimonia, è iniziato a circolare in rete un video privato ed intimo della coppia che ha mandato la cantante su tutte le furie: il video la riprende mentre canta una canzone d’amore, inedita, dedicata all’attore durante la cerimonia.

Jennifer Lopez boccia i ballerini Vergine/ La verità choc sui casting del tour

“All night I can feel the passion in your eyes / I’m still in love with you / You know I can’t get enough” (“Per tutta la notte posso sentire la passione nei tuoi occhi / Sono ancora innamorata di te / Sai che non ne ho mai abbastanza“): questi i versi, riportati da Repubblica, della romantica dedica d’amore di JLo al suo Ben. Un’esibizione intima, che tale doveva rimanere. Il video, infatti, pochi giorni dopo è stato diffuso in rete senza il consenso della diva, che ha commentato il grave fatto attraverso un intervento su Instagram.

Incidente alla mamma di Ben Affleck, matrimonio con Jennifer Lopez a rischio?/ Fan in allarme...

Jennifer Lopez su tutte le furie: “Video rubato e venduto per denaro“

L’aspro commento di Jennifer Lopez è stato condiviso su una pagina Instagram di followers della cantante. La cantante lancia una sonora accusa contro colui che ha condiviso il video sui social senza il suo permesso, ricordando come alla cerimonia di nozze tenuta in Georgia tutti hanno dovuto sottoscrivere un accordo per non divulgare all’esterno contenuti privati dell’evento. Questo lo sfogo della star: “Questo video è stato preso senza permesso. Punto. E chiunque sia stato, ha approfittato di un nostro momento privato“.

Giuseppe Giofré sexy con Jennifer Lopez, a Capri/ L'evento dopo il trionfo ad Amici

Ancora ignota la fonte che ha messo in circolo il video. Resta la rabbia di Jennifer Lopez, che ritiene come dietro tale gesto ci sia il denaro: “Non so da dove lo prendiate tutti, perché avevamo fatto firmare accordi di non divulgazione e abbiamo chiesto a tutti di non condividere nulla del nostro matrimonio. Quella è una nostra scelta da condividere. Quello che pubblico del mio privato è sul blog OnTheJLo ed è da condividere con i miei fan. Cosa che farò quando sarò pronta. Questo è stato rubato senza il nostro consenso e venduto per denaro“.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Olivia | @jlo follows ✨ (@jlow0rld)













© RIPRODUZIONE RISERVATA