Jennifer Lopez e Ben Affleck si sposano/ L’annuncio di lei: “Ho una storia speciale…”

Quella che sembrava una semplice indiscrezione si è rivelata realtà. Ben Affleck e Jennifer Lopez, per la gioia dei fan più romantici della coppia, si sposano. L’annuncio è arrivato direttamente dalla popstar americana che, negli scorsi giorni, era stata pizzicata con un prezioso anello di diamanti. Un dettaglio che non era passato inosservato e che aveva spinto i fan a sognare. Ora, però, arriva la conferma ufficiale direttamente dalla futura sposa che ha diffuso la notizia sulla sua piattaforma JLO.com. “Ho una storia speciale da condividere con voi”, ha detto una raggiante Jennifer esortando i fan ad iscriversi per avere in anteprima la notizia.

Il matrimonio è stato, poi, confermato anche dalla sorella della popstar americana che, sul proprio profilo Instagram, come fa sapere Tgcom24, ha pubblicato una foto della futura sposa emozionata e una del prezioso anello scrivendo “Quindi sta accadendo”.

Ben Affleck e Jennifer Lopez si sposano: la data ancora top secret

Il futuro matrimonio che renderà marito e moglie Ben Affleck e Jennifer Lopez sarà il secondo per lui e il quarto per lei. La data delle nozze ancora non c’è, ma il fatidico sì potrebbe arrivare la prossima estate in un posto super romantico. Per il momento non ci sono dettagli di quello che sarà sicuramente il coronamento di un grande amore. L’attore e la popstar americana si sono ritrovati dopo vent’anni. Vederli nuovamente insieme, felici e innamorati, ha entusiasmato i fan così come la Lopez che, in un’intervista a People, parlando del suo amore con Affleck, ha detto:

“È bellissimo che sia successo in questo modo e in questo momento della nostra vita in cui possiamo davvero apprezzarci, celebrarci e rispettarci a vicenda. Lo abbiamo sempre fatto, ma oggi ancora di più perché sappiamo che la vita può portarti in direzioni diverse”.

