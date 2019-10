Jennifer Pamplona vuole somigliare a Kim Kardashian/ “Fatte più di 20 operazioni” (Non è la D’Urso)

Chi è Jennifer Pamplona?

Jennifer Pamplona è tra gli ospiti del nuovo appuntamento di “Live – Non è la D’Urso”, il programma condotto da Barbara D’Urso e trasmesso il lunedì sera su Canale 5. La modella, che in passato ha sfilato per brand di lusso come Versace, sarà in studio per raccontare la sua personale scelta di assomigliare alla bellissima Kim Kardashian. Un percorso lungo e complicato che ha visto la modella sottoporsi a ben 20 operazioni di chirurgia estetica per assomigliare alla influencer più famosa al mondo. Oggi Jennifer è una copia di Kim Kardashian come confermano le tantissime foto pubblicate dalla modella brasiliana sui social. Il sogno di Jennifer era quello di avere delle curve da favola proprio come l’imprenditrice statunitense, un sogno diventato realtà visto che la modella si è sottoposta a ben 20 operazione effettuate in meno di 24 ore in un programma televisivo.

Jennifer Pamplona come Kim Kardashian

Nata e cresciuta a San Paolo, in Brasile, Jennifer Pamplona ha cominciato a lavorare da giovanissima come modella. A soli 17 anni è arrivato il primo lavoro nel mondo della moda, ma il suo sogno è sempre stato quello di avere delle forme da urlo. Un sogno che diventa una vera e propria ossessione al punto che Jennifer decide di diventare una bambola umana dopo la morte improvvisa del fidanzato Celso Santebanes avvenuta per leucemia. La morte del compagno la fa cadere in un vortice di depressione da cui si salva proprio grazie alla chirurgia estetica con l’obiettivo finale di trasformarsi in una “bambola Barbie formosa”. Dopo la morte di Celso Santebanes, le viene proposto un intervento chirurgico nell’ambito di uno spettacolo televisivo dove le avrebbero trasformato tutto il corpo. Così all’età di 24 anni decide di sottoporsi ad una serie di interventi per diventare la nuova Kim Kardashian. “Sono stata invitata a cambiare il mio corpo in uno spettacolo televisivo poco dopo la morte di Celso Santebanes e ho scelto di continuare i suoi sogni di trasformarmi in una bambola Barbie formosa per lui” – ha la modella dichiarato al The Sun – ” la chirurgia plastica mi ha portato fuori dalla depressione, ogni volta che ho fatto qualcosa sono diventata così felice e tutto è diventato perfetto”.