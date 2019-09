Kim Kardashian positiva a lupus e l’artrite reumatoide/ Test allarmanti: “Spaventoso”

Brutte notizie per Kim Kardashian. La star dei social è risultata positiva ai test per il lupus e l’artrite reumatoide. Questo è ciò che si è evidenziato nel corso della prima puntata di Keeping Up With the Kardashians. La diva di Instagram, una volta saputa la brutta notizia è scoppiata a piangere, decisamente allarmata per la questione. Il dottore però, ha subito cercato di tranquillizzarla affermando che potrebbe trattarsi di un falso positivo. La questione quindi, dovrà essere approfondita con ulteriori indagini. La protagonista assoluta della saga che racconta il quotidiano dell’allegra famiglia Kardashian, ha avuto modo di raccontare questo spaccato potenzialmente preoccupante e doloroso. Dopo un periodo molto difficile, Kim ha deciso di fare gli esami del sangue. La star più popolare della rete infatti, soffre da tempo di articolazioni gonfie, mal di testa e affaticamento. Dopo essere chiamata dal medico per sapere gli esiti degli esami, le telecamere hanno avuto modo di evidenziare anche la sua immediata reazione.

Kim Kardashian ha lupus e l’artrite reumatoide? Il potenziale dramma

“I tuoi anticorpi risultano positivi al lupus e all’artrite reumatoide” questa la difficile comunicazione che il medico ha avuto modo di condividere con Kim Kardashian. Naturalmente, per via della brutta notizia, la donna è scoppiata a piangere, decisamente spaventata. Il dottore però, ha voluto rincuorarla, specificando che il risultato del test potrebbe trattarsi anche di un falso positivo. Successivamente le ha consigliato di fare test aggiuntivi che possano stabilire con certezza quanto sta concretamente succedendo. La Kardashian ha mostrato sconforto e inquietudine: “I prossimi giorni saranno un inferno. Devo capire che cosa ho e come posso risolverlo”, ha affermato. Una volta terminata la prima puntata, la Kardashian ha voluto pubblicare un tweet in cui esprimeva un parere sui risultati ricevuti. “Pensare al dolore che avverto alle mani e a quanto sta accadendo può essere spaventoso. Ero ansiosa di capire che cosa non andava”. Come potete ben immaginare, Keeping Up With the Kardashians è uno show registrato ed è quindi probabile che la star del web abbia già scoperto cosa le sta realmente accadendo. Gli estimatori però, avranno modo di scoprirlo solo durante le prossime puntate.

