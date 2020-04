Jenny von Westphalen, chi è?/ Moglie Karl Marx morta lasciando un vuoto mai colmato

Pubblicità

Chi è Jenny von Westphalen moglie Karl Marx

Per alcuni è stata protagonista di una grande storia d’amore, per altri sono una nobildonna che non ha fatto altro che rimanere accanto ad un marito ingombrante con il quale ha avuto sette figli, ma chi è Johanna Bertha Julie “Jenny”, Freiin von Westphalen? E’ lei la moglie di Karl Marx, una nobildonna tedesca classe 1814, nata dal primo barone di Westphalen nonché professore alla Humboldt-Universität zu Berlin di Berlino. Su di lei non sappiamo molto se non che è passata alla storia come una donna sfruttata e non rispettata da quello stesso marito che dopo la sua morte non si sarebbe più ripreso fino alla sua dipartita, due anni dopo quella della moglie. Dal loro matrimonio nacquero ben 7 figli, di cui uno nato e morto subito dopo, e alcuni di loro sono addirittura morti prima di Jenny, Edgar (1847-1855), Henry Edward Guy (1849-1850, a Londra), Jenny Eveline Frances.

Pubblicità

Jenny von Westphalen la morte per mano di un tumore…

La sua vita non fu comunque semplice, morì per un tumore ricevendo solo una volta la visita del marito Karl Marx, malato anche lui ma di pleurite, e senza avere nemmeno il rispetto delle sue tre figlie rimaste vive. Jenny von Westphalen si consumò al suo fianco poco a poco e non solo perché la storia ci insegna come sia complicato stare al fianco di un genio ma anche perché si racconta di una vita di eccessi con tanto di scappatelle e un’amate fissa pronta a vivere proprio sotto il loro stesso tetto, una domestica. Come se non bastasse la gloria che poi arrivò postuma per Karl Marx non le permise di vivere una vita tranquilla costretta a ricorrere al banco dei pegni per andare avanti.



© RIPRODUZIONE RISERVATA