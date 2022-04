Jeremias e Gustavo Rodriguez eliminati/ Cecilia “Mi stanno venendo i capelli bianchi”

Si è già conclusa l’avvenuta dei Rodriguez, leggasi Jeremias e papà Gustavo, presso l’Isola dei Famosi 2022. Al primo televoto da singoli il pubblico ha condannato padre e figlio, dicendo addio ai loro sogni di trionfare nel reality show di Canale 5. Come ricorda Gossip e Tv, se in coppia avevano in qualche modo convinto, avendo superato appunto lo “sbarramento” del televoto, le cose sono in seguito cambiate: prima è toccato a Gustavo cadere sotto i colpi del voto da casa, e nella serata di ieri è stato quindi a Jeremias subire lo stesso trattamento. “Il pubblico non gradisce i Rodriguez nei reality show – commenta Gossip e Tv – almeno non Jeremias, che sebbene abbia fatto mea culpa non sembra aver convinto del tutto gli spettatori”.

JEREMIAS RODRIGUEZ ABBANDONA ISOLA DEI FAMOSI/ "Torno dalla mia fidanzata"

Il fratello di Belen e Cecilia Rodriguez si è reso conto di non aver vissuto un bel percorso in quel delle Honduras, raccontando in lacrime di aver impiegato ben tre anni per riuscire a gestire la rabbia, e di aver accettato la chiamata de L’Isola dei famosi per dimostrare al pubblico di essere cambiato, ma senza riuscirci fino in fondo. Le sue lacrime, infatti, non hanno convinto i votanti che l’hanno salvato solo con il 31% dei voti, contro Estefania e Roger. Stesso destino, come detto sopra, è toccato a Gustavo Rodriguez, che dirottato su Playa Sgamada avrebbe potuto fare ritorno in Palapa, ma è stato votato solo dal 5 per cento dei votanti, contro il 54% di Marco Cucolo e il 41 per cento di Clemente Russo.

JEREMIAS RODRIGUEZ ELIMINATO ALL'ISOLA DEI FAMOSI/ Bacio di Giuda a Guendalina

JEREMIAS E GUSTAVO RODRIGUEZ, DISFATTA ISOLA DEI FAMOSI: LE PAROLE DI CECILIA IN STUDIO

Una vera e propria disfatta quindi per Jeremias e Gustavo Rodriguez, eliminati a testa bassa dallo show. “Torno a casa dalla mia fidanzata”, ha commentato Jeremias per poi aggiungere: “Il mio scopo era portare papà, questo è un mondo che non mi piace”, decidendo così di abbandonare l’Isola nonostante il tentativo di convincimento di Ilary Blasi di rimanere su Playa Sgamada.

“Tra poco mi verranno i capelli bianchi – ha invece commentato Cecilia Rodriguez, presente come al solito in studio – che ansia questo programma. Non ho fatto stories per chiedere aiuto per salvare mio fratello perché non so qual è la cosa giusta da fare. Non so se è la cosa più giusta che possa rimanere lì o la cosa più giusta sia che torni a casa, non lo so”.

Blind e Jeremias Vs Marco Senise: "Stai zitto"/ Lite fuori onda: "Brutto esempio"

© RIPRODUZIONE RISERVATA