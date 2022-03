Jeremias Rodriguez nomina Nicolas Vaporidis/ “Non mi ha salutato”, c’è un pregresso?

Conti in sospeso tra Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez?

Nicolas Vaporidis e Jeremias Rodriguez hanno dei conti in sospeso? L’attore e il fratello di Belen sono tra i naufraghi della nuova Isola dei Famosi, condotta da Ilary Blasi, e durante la puntata di debutto è emersa una certa antipatia tra loro. Ma facciamo un passo indietro. Quest’anno all’Isola dei famosi si gareggia in coppia: se Jeremias è sbarcato in Honduras con il padre Gustavo, Nicolas Vaporidis è stato accoppato in loco con la modella argentina Estefania Bernal. I due sono subito finiti al televoto flash con la coppia composta dal modello Roger Balduino e da Jovana Djordjevic, moglie del calciatore Filip. Ad aver avuto la meglio sono stati proprio l’attore con la modella ottenendo non solo la possibilità di entrare in gara ma anche l’immunità.

Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis: cosa succederà?

Jeremias e Gustavo Rodrgiuez hanno vinto il titolo di coppia leader, vincendo una sfida di resistenza. Quando è arrivato il momento delle nomination, Jeremias ha fatto il nome dell’attore: “Nomino Nicolas perché è l’unico che quando è entrato in Palapa non mi ha salutato. Anche dopo ho cercato il suo sguardo ma non mi ha mai guardato”. La nomination non è stata valida, in quanto la coppia formata da Vaporidis ed Estefania Bernal era immune. Ma è così emersa una certa antipatia del giovane Rodriguez nei confronti dell’attore. Cosa è successo tra i due e sopratutto cosa succederà sull’Isola? Ma non è tutto. Nicolas Vaporidis si è dichiarato single, rispondendo a domanda diretta di Ilay Blasi. Notizia che troverebbe una smentita fra le pagine di Dagospia che proprio qualche giorno fa ha scritto: “Nella nuova edizione de L’Isola dei Famosi Nicolas Vaporidis gareggia tra i single, ma pare che a Roma lui sia fidanzatissimo”.

