Jeremias Rodriguez “Soleil Sorge mi ama ancora”/ “Viviamo insieme ma è finita!”

Mentre Soleil Sorge continua la sua avventura assieme alla mamma Wendy a Pechino Express, il suo ex fidanzato Jeremias Rodriguez è tornato a parlare della loro relazione, ammettendo che, nonostante sia finita, continuano a vivere insieme. Le dichiarazioni del fratello di Belen Rodriguez sono arrivate attraverso Novella2000, dove il ragazzo ha ammesso che tra lui e Soleil: “Non c’è alcun rancore e viviamo ancora insieme”. Una situazione particolare che viene condito da ulteriori dettagli: “La nostra relazione è finita perché non andavamo d’accordo su parecchie cose. – così esclude che possa esserci ancora qualcosa tra loro – Le nostre strade non si sono divise totalmente, ma non posso pensare a un ritorno di fiamma. Vivere insieme non sempre vuol dire stare insieme. Per adesso mi va bene così”.

Jeremias Rodriguez: “Soleil Sorge mi ama ancora”

Dunque la relazione tra Jeremias Rodriguez e Soleil Sorge, nata nel corso della loro partecipazione all’Isola dei Famosi, è finita e, per il fratello di Belen, è anche un capitolo chiuso per sempre. Ma, se l’argentino dice di non provare più amore per lei, Soleil sarebbe invece ancora innamorata. “Mi ama ancora” fa sapere Jeremias nel corso dell’intervista. Per lui, d’altronde, alcune settimane fa si è parlato di un possibile flirt con un altro volto di Uomini e Donne: Martina Luchena. In merito, Jeremias ammette di conoscerla e averla anche frequentata ma, nulla di romantico, almeno per adesso. “Ci siamo visti ma non c’è niente. Per ora”, fa sapere.

