Jeremias Vs Ilona Staller: “Pensa a tuo figlio”/ Luxuria furiosa: “Chiedile scusa!”

La nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 è subito movimentata da un’accesa lite in diretta. Al centro della discussione la coppia dei Rodriguez che in settimana ha avuto da ridire nei confronti di altri compagni naufraghi. Prima una lite tra Jeremias e Nicolas Vaporidis, poi il primo, insieme a suo padre Gustavo, hanno attaccato anche Ilona Staller, accusata di contribuire poco al lavoro del gruppo.

La donna, però, si difende in diretta: “Io ci sono rimasta male sinceramente, non è che mi butto sempre davanti alla telecamera come fanno alcuni di loro. Io sono andata a pescare con Roger e abbiamo preso i cactus. Siamo tornati ma a nessuno è fregato niente. C’è stato un accanimento perché ognuno fa qualcosa”.

Lite in diretta all’Isola dei Famosi 2022 tra Vladimir Luxuria e Jeremias Rodriguez

Di fronte alle parole di Gustavo Rodriguez nel filmato mostrato in diretta, Vladimir Luxuria non trattiene il dissenso e lo accusa: “Gustavo, se tu pensi che solo chi fa qualcosa ha il diritto di mangiare e gli altri no, non hai capito nulla dello spirito dell’Isola e di quello comunitario. Arrivare a far piangere una donna… – e attacca anche il figlio – Mi viene un sospetto Jeremias, non è che ce l’avete con lei come avete fatto con Carmen che quando uno va in nomination avete la sindrome di accerchiamento per mandarla fuori?” Jeremias però replica: “Ilona mi ha fatto sempre i complimenti fino a quando l’ho nominata, non l’ha presa bene! Mi ha insultato e questa parte non l’avete messa!” Luxuria, furiosa, però gli ricorda che ha sbagliato nel citare il figlio della Staller: “Tu hai parlato del figlio di Ilona, ti rendi conto? Chiedi scusa prima di accusare!”

