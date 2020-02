Jeremy Chan/ La contaminazione culturale sbarca nella cucina di Masterchef Italia

Jeremy Chan sarà il grande ospite della decima puntata di Masterchef Italia 2020. Le anticipazioni ci raccontano come il giovane chef sarà protagonista dell’Invention Test. Il vincitore della Mistery Box si presenterà al suo cospetto per scoprire in anteprima cosa si dovrà fare nella prova e avere i suoi soliti vantaggi del caso. Conoscendo un po’ meglio la storia di Chan sicuramente ci sarà da muoversi sul campo della contaminazione culturale con una cucina, la sua, che partendo ovviamente da basi orientali sperimenta molto e rivisita anche dei piatti appartenenti ad altre culture anche molto lontane.

Andando a spulciare il suo profilo Instagram possiamo renderci conto che questo giovanissimo talento della cucina internazionale ha una splendida moglie un figlio molto piccolo, visto che compaiono spesso nelle sue foto. Oltre ad osservare dei piatti magnifici ci troviamo anche di fronte alla sua irrefrenabile simpatia, diverse le immagini dove si presenta con buffe smorfie, ma anche il grande valore che dà a ogni singolo membro della sua brigata visto che anche questi sono spesso messi in evidenza. La sua è una cucina colorata e che indaga molto sui gusti cercando di essere allo stesso tempo un’esperienza sia per la bocca che per gli occhi. Staremo a vedere come se la caverà stasera al cospetto degli aspiranti chef del programma di Sky Uno.

Lobster brioche





© RIPRODUZIONE RISERVATA