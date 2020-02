MASTERCHEF ITALIA 2020, 10A PUNTATA/ Diretta ed eliminato: torna lo Skill Test

La finalissima di Masterchef Italia 2020 si avvicina e la puntata di onda oggi, giovedì 20 febbraio, alle 21.15 su Sky Uno, sarà fondamentale per i concorrenti che sperano di arrivare all’ultima puntata. Dopo l’eliminazione di Vincenzo e Giulia che ha lasciato l’amaro in bocca ai fans del talent show culinario, in gara, sono rimasti sette aspiranti chef che, questa sera, dovranno affrontare sfide davvero complicate per conquistare la fiducia dei giudici. Giunti alla decima puntata, Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli sono davvero molto esigenti. Per riuscire a staccare il biglietto per l’undicesima puntata ovvero la semifinale, i sette aspiranti chef dovranno dimostrare di avere tutte le capacità per poter lavorare nella cucina di un grande ristorante. Oltre ad avere un grande talento culinario, dunque, sarà fondamentale essere determinati, ambiziosi, creativi e capaci di lavorare in un team. Chi tra i concorrenti avrà tutto ciò che serve per accedere alla semifinale?

LE PROVE DI MASTERCHEF ITALIA 2020

La decima puntata di Masterchef Italia 2020 comincerà con una Mystery Box molto “colorata”. Prima di mettersi ai fornelli, i concorrenti, muniti di quaderno, penne e colori, dovranno ideare la ricetta da realizzare. Ogni aspirante chef dovrà scrivere e disegnare il piatto che preparerà. Nulla di complicato, almeno apparentemente, perchè come sempre, l’imprevisto sarà dietro l’angolo. Il vincitore della Mistery Box potrà incontrare, in anteprima, nell’Invention Test, il giovane chef stellato Jeremy Chan che ha basato la propria filosofia culinaria sulla contaminazione culturale. I concorrenti avranno così il compito di preparare piatti eleganti e molto gustosi che siano all’altezza della cucina dello chef stellato Jeremy Chan. Chi riuscirà a sorprendese positivamente i giudici?

IL RITORNO DELLO SKILL TEST

La decima puntata di Masterchef Italia 9, infine, sarà caratterizzata dal ritorno dello Skill Test, composto da tre round. In ogni round, i concorrenti saranno alle prese una diversa tecnica di cottura promossa da ciascun giudice. Per superare questa prova sarà fondamentale rispettare la tecnica, ma come sempre, i giudici valuteranno anche altre capacità degli aspiranti chef come il gusto e la creatività dei piatti. Per tutti i concorrenti, dunque, sarà fondamentale mantenere la concentrazione e non lasciarsi abbattere dagli imprevisti che incontreranno in ogni prova.



