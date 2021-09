Jerry Calà/ “Mara Venier? Sempre nel mio cuore”, poi la critica alla comicità di oggi

Jerry Calà è il nuovo ospite di Amadeus a I Soliti Ignoti. Solo alcune settimane fa l’attore festeggiava i suoi 70 anni all’Arena di Verona con uno spettacolo speciale al quale hanno partecipato amici e anche note ex come Mara Venier. Uno spettacolo che ha riempito l’Arena, d’altronde la comicità di Calà è iconica e amatissima ancora oggi.

Proprio di comicità l’attore ha parlato in un’intervista rilasciata pochi mesi fa al Corriere, facendo un confronto tra quella di oggi a quella dei suoi primi anni di carriera. “Gli schemi più o meno sono gli stessi. Forse è cambiata la formazione dei comici: la nostra generazione prima di approdare alla tv faceva un sacco di sperimentazioni live, faceva gavetta nei teatrini e nei cabaret.”, ha dichiarato Calà.

Per Jerry Calà, d’altronde, “Oggi accade un po’ il contrario: la tv crea dei comici che poi a seconda del successo diventano più o meno popolari e vanno in giro”, ha spiegato. Ci sono però dei comici di oggi che apprezza in modo particolare: “Mi fanno molto ridere le commedie di Ficarra e Picone, li trovo molto divertenti anche al cinema. Ma i registi di commedie non ci mancano, ne abbiamo di bravissimi come Paolo Virzì o Paolo Genovese”. Nella stessa intervista ha ricordato la lunga storia con Mara Venier, finita a causa dei tradimenti dell’attore. Oggi Mara e Jerry hanno comunque una bellissima amicizia: “È la mia più grande amica. Con l’affetto che resta dopo l’amore e con l’intelligenza, si diventa amici”, ha infatti rivelato in quell’occasione.

