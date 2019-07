Jerry Calà/ “Non ho rimpianti. Bud Spencer? Ho provato un dolore profondo…”

Per Jerry Calà, gli anni non passano mai. Nonostante non abbia più vent’anni continua ad animare le notti d’estate con i suoi spettacoli conquistando non solo il pubblico della sua generazione, ma anche quello più giovane. In una lunga intervista rilasciata ai microfoni de Il Giornale, Jerry Calà ripercorre la sua incredibile carriera nel corso della quale non si è fatto mai mancare niente. Oltre alla passione per la musica, Jerry ha sempre amato molto la recitazione. Tuttavia, nel cinema, Calà non ha mai trovato tanto spazio. «Forse perché non odoro di sinistra e non invoglio i registi. Per carità, non è una lamentela, soltanto una amara considerazione» – confessa a Paolo Giordano per Il Giornale. Spazio che non trova neanche in tv. Nonostante tutto, però, Jerry non perde l’ottimismo e la voglia di lavorare: «Sono un indie del cinema e della tv. Non a caso film come I ragazzi della notte oppure Vita Smeralda me li sono fatti da solo, anche in sala di montaggio», aggiunge.

Jerry Calà, rapporto speciale con Bud Spencer: “quando è morto ho provato un dolore profondo”

Sono tanti gi attori con cui Jerry Calà ha lavorato nel corso degi anni. Tra i tanti spicca Bud Spencer a cui lo showman era sinceramente legato. Bud Spencer, infatti, per Calà, non è stato solo un collega, ma un amico speciale e, soprattutto, un maestro. «Quando giravo il film Bomber con Bud Spencer facevo ancora serate con loro perché mi spiaceva deluderli. Una mattina all’alba, torno in albergo distrutto appena prima di iniziare a girare e mi ritrovo Bud Spencer davanti alla mia stanza, grande e grosso» – ricorda oggi Jerry che poi svela cosa gli disse quella sera Bud – «Mi fece un discorso chiaro: stai crescendo, devi scegliere, non puoi stare dappertutto. Bud è stato un mio grande amico, mi ha insegnato l’abc, quando è morto per me è stato un dolore profondo e vero. Non a caso in Odissea nell’ospizio ho voluto una sua gigantografia: un omaggio che gli dovevo».

Jerry Calà: “non ho rimpianti, ho una carriera meravigliosa”

Tra i grandi del cinema del passato, Jerry Calà ha avuto un rapporto speciale anche con Ugo Tognazzi. «Lui mi affidò suo figlio Gianmarco durante le riprese del film Vacanze in America e poi abbiamo iniziato a frequentarci» – ricorda Jerry che poi racconta un aneddoto legato ad un 31 dicembre – «Avevo litigato con l’allora mia moglie Mara Venier, ero disperato, l’ho chiamato e lui mi ha detto di andare subito a casa sua a Velletri. C’erano Paolo Villaggio, Michele Placido e altri. Tognazzi si è inventato di andare all’improvviso in un ristorante durante il veglione. Abbiamo fatto un’improvvisata e ci siamo tutti divertiti da pazzi. Tognazzi era strepitoso, un grande uomo, oltre che un grande attore». Una carriera straordinaria, dunque, per Jerry Calà che, oggi, si considera “un attore che pensa di essere un artista a tutto tondo”. Ma Calogero Alessandro Augusto Calà, vero nome di Jerry, ha qualche rimpianto? «Nessuno, ho una carriera meravigliosa. Ma ora sento il desiderio di andare oltre il one man show, ho un nuovo aspetto, un’altra maturità, penso di potere dare ancora molto al cinema, molto di più di quanto abbia dato finora», conclude.





© RIPRODUZIONE RISERVATA