Jerry Calà/ “Passato? Non ho nostalgia, sul coronavirus dico che…” (Domenica In)

Jerry Calà torna a Domenica In da Mara Venier per confessarsi in una lunga ed interessante intervista. Non mancherà il divertimento per gli appassionati della trasmissione, che potranno trascorrere il pomeriggio in compagnia dell’attore comico. L’ospitata di Jerry Calà si profila piuttosto intrigante, con uno sguardo al passato artistico, con aneddoti e simpatici avvenimenti. Il cabarettista si soffermerà inevitabilmente anche su questo periodo di quarantena, che ha vissuto con una certa angoscia. In una intervista rilasciata a Il Secolo di Italia aveva ammesso di essere molto preoccupato della situazione: “Coronavirus? Ne penso malissimo. È un disastro che non mi sarei mai neppure immaginato di vivere. Mi ricordo quando i miei genitori mi raccontavano delle loro difficoltà durante la Seconda Guerra Mondiale. E anche degli stenti del Dopo-Guerra, quando mi auguravano di non vivere mai delle esperienze cosi negative”.

Jerry Calà ospite a Domenica In: paura del Coronavirus e (zero) nostalgia del passato

Se da una parte Jerry Calà è preoccupato per la crisi sanitaria che ha messo in ginocchio il mondo, dall’altra non guarda con nostalgia al passato. Soprattutto se si tratta della sua brillante carriera, che dopo grandi successi e tanta popolarità ha cominciato a stabilizzarsi su livelli meno roboanti. Eppure Jerry Calà è come sempre amatissimo dal suo pubblico, che in questo periodo di quarantena ha fatto scorta di film e spettacoli con Jerry protagonista. Sempre attivissimo sui social, Calà non perde occasione di scherzare e divertirsi insieme ai fan anche se assicura che il passato è passato e lo ricorda senza nostalgia, così come i suoi personaggi: “La nostalgia non mi appartiene. Amo vivere il presente e pensare al dopo. Ovviamente li ricordo con grande entusiasmo perché mi hanno dato il successo”.



