Jerry Calà, retroscena sul matrimonio con Mara Venier/ “Non avevamo testimoni, prendemmo due persone al volo”

Jerry Calà e il matrimonio con Mara Venier: i retroscena

Tra carriera e vita privata, Jerry Calà ha concesso una lunga intervista al Corriere della Sera, dove ha parlato anche del suo rapporto con Mara Venier. Il cabarettista e la conduttrice Rai si sposarono a Las Vegas nel 1984, per poi separarsi tre anni dopo, e Calà ricorda alcuni retroscena della cerimonia: «Scegliemmo una cappella a caso, non avevamo i testimoni, prendemmo due persone al volo dal casinò, una ballerina e un croupier, festeggiammo con una pizza a forma di torta o una torta a forma di pizza, non ricordo».

Il loro è stato un amore travolgente, seppur durato pochi anni, ma dopo la rottura la coppia conserva ancora oggi un prezioso rapporto di amicizia. E, citando una strofa del brano Gente come noi di Ivana Spagna, rivela: “La nostra canzone è: “Gente come noi, che non sta più insieme, ma che come noi, ancora si vuol bene”».

Jerry Calà e il party nuziale: “Mara Venier mi rincorse per tutto il locale“

Jerry Calà ha anche ricordato il party nuziale in seguito al matrimonio con Mara Venier, party del quale la conduttrice aveva rivelato in passato qualche inedito retroscena. In particolare, come ricorda l’intervistatore, lei lo avrebbe sorpreso in bagno insieme ad un’altra. L’attore però smentisce categoricamente la versione della conduttrice e racconta, ironico, la sua verità: «Organizzammo un party per gli amici al Chucheba di Castiglioncello. Mentre Renato Zero cantava, io parlavo fitto fitto con una tipa. Mara, fumantina e gelosa, mi rincorse per tutto il locale. Renato era entusiasta: “Ahò, quanto me so’ divertito”. Le donne sono più mature, io a 32 anni ero un caz*one, non all’altezza».

Inoltre, ricorda di aver spesso vissuto per il suo lavoro, e per questo spesso incappava in litigate con la conduttrice: «La domenica sera telefonavo a tutti i cinema per sapere com’era andato il mio film, ormai conoscevo le cassiere. Se gli incassi erano così così, cambiavo umore, diventavo insopportabile. E questo era motivo di litigio con Mara».











