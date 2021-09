Jerry Calà, Seat Music Awards/ Mara Venier la donna della sua vita…

Jerry Calà il 20 luglio ha festeggiato all’Arena di Verona. Dopo otto giorni ha fatto settant’anni e proprio quest’anno compie ben cinquanta anni di carriera. La serata è stata veramente vivace, il coro era molto entusiasta ed era formato da cinque mila persone. L’Arena era piena di luci rosse e rosa e sul palco era presente una meravigliosa orchestra formata da cinquanta persone. Gli ospiti che hanno partecipato all’evento erano: Massimo Boldi, Fabio Testi, Ezio Greggio, Sabrina Salerno, J-Ax, i Gatti di Vicolo Miracoli, ovvero un gruppo di cabaret che è formato da Jerry, Nini Salerno e Franco Oppini. Dopo tanti anni si sono riuniti e sono entrati nella scena con la bicicletta proprio sul palco, proprio come avviene nel fil Arrivano i Gatti che è stato girato a Verona nel 79. Negli anni ottanta aveva molta voglia di fare e anche tanto entusiasmo. Si tratta di una persona che non si dimenticherà facilmente per la televisione italiana. In seguito ha detto che guardando indietro nel tempo, in tutta la sua carriera, se li sente tutti i suoi settant’anni, in quanto ha lavorato molto e li ha vissuti intensamente.

Jerry Calà, Mara Venier la donna della sua vita

Ai microfoni di FqMagazine ha risposto a ciò che ha speso su di lei Jerry Calà durante l’intervista. Non ha creduto al fatto che lui ha affermato che lei è stata la donna più importante della sua vita, in quanto dice che lui l’ha riempita di corna, proprio questo dice ridendo davanti allo schermo. I due sono stati sposati tre anni, ma questa storia genera ancora rumors nei fan, specialmente di tutti i tradimenti di Jerry. Lei però continua dicendo che no vuole che si parli più di questi argomenti, in quanto ormai è una cosa vecchia, ogni età è caratterizzata dai suoi problemi, lei non aveva neanche trenta anni, per un uomo si è ancora ragazzini. Jerry afferma che in quel periodo stava affrontando anche un grande successo, se ha fatto qualche stupidaggine si giustifica. Calà dice queste cose ridacchiando.

