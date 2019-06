Jessica Aidi, nuova fiamma di Marco Verratti/ Foto, Chi è? Famosa modella francese

Sport e belle donne si “fondono” ancora. Questo è il caso si Marco Verratti, beccato con la modella Jessica Aidi. La riccia intanto, dopo essere stata presentata per la prima volta nel numero Sports Illustrated Swimsuit del 2019 (la principale rivista statunitense di sport, che viene pubblicata annualmente a partire dal 1964 nei mesi invernali), spera di tornare tra le pagine della rivista anche nel 2020. Proprio per questo motivo bellezza francese ha chiesto ai suoi fan di Instagram di andare sul sito di Sports Illustrated per esprimere i loro voti per lei. La modella parigina si è rivolta alla famosa piattaforma di social media per dar vita al suo caso condividendo un’istantanea di se stessa dai suoi servizi fotografici alle Bahamas all’inizio di quest’anno. In questa foto in particolare, Aidi è in piedi sulla riva di un oceano cristallino con indosso un vestito argenteo costituito da una serie di catene filanti che fanno del loro meglio per coprire la modella lasciando una buona parte della pelle esposta. L’abito presenta due cinturini sottili nella parte superiore che si legano dietro il collo. Aidi ha abbinato l’abito con un bikini blu-grigio, contribuendo ad accentuare i fianchi e il fisico snello in generale, in particolare le gambe e la vita sottile. Se siete curiosi di sbirciare questo scatto, potete farlo cliccando qui. (Aggiornamento di Valentina Gambino)

GLI SCATTI DI “CHI”

Il centrocampista della nazionale e del Paris Saint Germain, Marco Verratti, è stato beccato ad Ibiza dal settimanale Chi insieme a una ragazza che sicuramente non è la fidanzata storica. Si tratta precisamente della modella Jessica Aidi con i due che, alle Isole Baleari, si coccolano continuamente. Sembra che Verratti e la Aidi si siano conosciuti sei mesi fa a Parigi, in un ristorante, con la modella impegnata come cameriera. Proprio nella serata descritta, sarebbe quindi riuscita a conquistare il cuore del centrocampista esploso a Pescara grazie a Zeman. Marco Verratti ha lasciato la madre dei suoi due figli, Laura Zazzera, con cui faceva coppia fissa da 10 anni. Tra i due la passione sembra davvero alta con il calciatore letteralmente conquistato dalla bellezza della nuova fiamma.

NUOVO AMORE PER MARCO VERRATTI

Marco Verratti non è nuovo a queste avventure visto che lo scorso ottobre era stato beccato in atteggiamenti intimi con una ragazza mora. La serata ebbe epilogo amaro visti che fu anche fermato e arrestato per guida in stato di ebbrezza. Intanto Marco Verratti è impegnato con la nazionale italiana che sarà impegnata contro Grecia e Bosnia per due match validi per le qualificazioni agli Europei. Il compagno di reparto Jorginho si è espresso con le seguenti parole sul centrocampista in forza al Psg: “Io insieme a Verratti? Con lui ci troviamo molto bene, siamo due calciatori complementari e compatibili. Sicuramente ci daremo una mano”. Un bellissimo momento quindi per Verratti che spera di trascinare l’Italia e coltivare al meglio la nuova relazione con Jessica Aidi, magari festeggiando con un gol in uno dei due match.



