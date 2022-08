Jessica Alves, ex Ken umano: “Voglio avere un figlio”/ “Giacomo Urtis? Non so se è pronto a diventare padre”

Jessica Alves: “Più divento bella, più gli uomini sono interessati a me”

Jessica Alves, ex Ken umano, è nota per l’uso spropositato di chirurgia plastica che l’ha fa assomigliare ad una Barbie, appellativo che in molti le affibbiano e che lei apprezza. Il volto televisivo è a suo agio nella sua nuova identità di donna, dopo la trasformazione e lo ribadisce ai microfoni di Nuovo TV.

Rodrigo Alves completa la trasformazione in Barbie/ Rischia la morte?

Al settimanale, dichiara: “Più divento bella e più gli uomini si dimostrano interessati a me.” Poi svela di non avere rimpianti per tutti gli interventi chirurgici fatti: “Sono abbastanza contenta del risultato finale. Vorrei solo rifare il naso ma sarebbe l’undicesima volta. Per questo non trovo un dottore che voglia operarmi: dicono tutti che è un problema dato che il naso è già troppo piccolo. Comunque se mi chiamano Barbie, è perchè sembro una bambola! A me piace“.

Jessica Alves "Amo ancora Giacomo Urtis"/ "Voglio un figlio da lui, me l'ha promesso"

Jessica Alves: “Voglio diventare mamma”

Dopo la sua trasformazione in donna, Jessica Alves desidera avere un figlio e lo racconta a Nuovo TV: “Prima però, devo trovare un bravo fidanzato, ed un’impresa piuttosto difficile. Ci sono tanti pretendenti ma vogliono divertirsi non mettere su famiglia“.

L’ex Ken umano, parla poi di Giacomo Urtis suo grande amore e con il quale avrebbe voluto un figlio: “Io voglio avere un amore e una famiglia vera. Giacomo me lo aveva promesso, ma è da tanto tempo che non lo vedo. Poi lui è sempre impegnato con il lavoro, tra le cliniche estetiche e la sua attività di cantante. Non so se è pronto a diventare padre come lo sono io a diventare madre. Meglio cercare un altro uomo italiano“. E così la ricerca continua per Jessica Alves che non sembra ancora aver trovato l’uomo giusto per lei che le consenta di mettere su famiglia e diventare mamma, suo grande desiderio.

Jessica Alves, ex Rodrigo Alves il Ken umano: "Voglio un figlio"/ "Mi faccio impiantare l'utero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA