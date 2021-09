Jessica Alves, ex Ken umano Vs Francesca Cipriani/ “Voleva partecipare al GF Vip 6”

Molti lo ricordano come Rodrigo Alves, l’ex Ken Umano che tanto ha fatto discutere per le sue operazioni di chirurgia estetica. Oggi Rodrigo si chiama Jessica, è una donna e vorrebbe partecipare al Grande Fratello Vip. Tanto che avrebbe reagito male alla partecipazione di Francesca Cipriani alla nuova edizione, in partenza lunedì 13 settembre in prima serata su Canale 5. Alberto Dandolo, nella sua rubrica che cura per il settimanale Oggi, ha fatto infatti rivelato che la Alves si sarebbe anzi arrabbiata per non essere stata inclusa nel cast dei concorrenti. “Si sussurra che il suo sogno sia quello di partecipare al Grande Fratello Vip – si legge su Oggi – e non abbia preso bene l’imminente ingresso della sua grande amica Francesca Cipriani”, rivela dunque il giornalista.

Francesca Cipriani, ultimi acquisti primi del Grande Fratello Vip 6/ Costume rosso...

Francesca Cipriani e Jessica Alves. amicizia a rischio per il Grande Fratello Vip?

È nota infatti l’amicizia esistente tra Francesca Cipriani e Jessica Alves, tant’è che le due sono state paparazzate in più occasioni durante alcune uscite. La domanda che si pone Dandolo è se l’ex Ken umano riuscirà a raggiungerla nella Casa del Grande Fratello Vip. D’altronde, così come per la Cipriani, quella di Alves non sarebbe la prima partecipazione al reality di Canale 5. L’abbiamo vista quando era ancora Rodrigo nell’edizione condotta da Barbara D’Urso. D’altronde Jessica potrebbe fare il suo ingresso in Casa anche per un confronto con l’amica, forse per dirsi delusa di aver deciso di partecipare senza lei, nonostante sapesse quando lei lo desiderasse. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE:

Grande Fratello Vip 6, concorrenti/ "Alex Belli in Casa con un'ex. Torna la Cipriani"Francesca Cipriani, dedica al fidanzato Alessandro Rossi/ "Il cielo è sempre più blu"

© RIPRODUZIONE RISERVATA