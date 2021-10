Jessica Battistello vittima di una rapina/ L’ex Temptation Island:”Mi sono ritrovata…”

Jessica Battistello è stata vittima di una rapina a mano armata. L’ex concorrente della sesta edizione di “Temptation Island” stava tornando a casa da un tirocinio quando è stata assalita dai borseggiatori. Jessica se l’è vista davvero brutta in quanto il ladro le avrebbe puntato anche una pistola contro intimandole di darle tutto ciò che aveva.

Jessica Battistello, che vive con la sua famiglia nella Repubblica Dominicana, con la voce spezzata dalla paura ha raccontato sui social la sua disavventura: “Ciao a tutti/e. Volevo avvisare soprattutto chi ha bisogno di mettersi in comunicazione con me per lavoro di scrivermi per Instagram. Purtroppo l’altro ieri vicino a dove stavo facendo tirocinio mi hanno rapinata. Sapevo essere un quartiere particolarmente pericoloso, ed è stato fatto l’errore di lasciarmi sola anche se per poco tempo. Mi hanno puntato una pistola ed ho dovuto dargli tutto quello che avevo, poi con calma vi spiegherò”. La ragazza ha poi voluto rassicurare tutti: “Io comunque sto benissimo a parte lo spavento iniziale”. Un’aggressione che fortunatamente non ha avuto conseguenze peggiori.

Jessica Battistello aveva deciso di ricominciare dai suoi affetti dopo la rottura con Andrea Filomena. La Battistello sta infatti seguendo un percorso formativo in ambito sanitario per diventare infermiera. Durante l’esperienza di “Temptation Island” Jessica Battistello e Andrea Filomena si erano lasciati per poi provare a ricomporre i pezzi in un secondo momento. A dividerli non solo l’incompatibilità caratteriale ma anche la voglia di Jessica di pensare al suo futuro lontano dall’Italia. Qualche tempo fa Jessica scriveva sui social: “Io ho sempre progettato un futuro lontano dall’Italia. Tutto questo l’ho messo da parte perché mi sono innamorata follemente di Andrea, dovevo partire con la mia famiglia per poi trasferirmi e studiare a Miami ma quando ho conosciuto lui ho rinunciato a tutto”.

La sua vita ha preso poi una piega diversa e Jessica ha deciso di rinunciare ad Andrea per i suoi progetti. All’inizio è stata dura però: “Ad oggi non sono felice, ma piano piano spero di riuscire ad esserlo, ho fatto un piccolo passo nella direzione giusta. Non so cosa succederà domani, in realtà non ci voglio nemmeno pensare, non voglio fare piani ma vivere giorno per giorno”, aveva rivelato.



