Jessica Bucci e Andrea De Santis/ Non pervenuti nella prima puntata, e questa sera?

Jessica Bucci e Andrea De Santis de La Pupa e il Secchione e Viceversa

Jessica Bucci e Andrea De Santis formano una delle coppie meno meglio assortita de La Pupa e il Secchione e Viceversa. Lei ha scelto lui sulla base di un’affinità un po’ fisica e per la sua simpatia ma nel corso della prima puntata abbiamo visto ben poco di loro visto che sono andati avanti fino alla fine senza mai fonarci perle di trash a differenza dei loro compagni. Poco male visto che questo ha permesso alla coppia di non farsi notare ma nemmeno di finire al bagno di cultura rischiando di uscire come è successo alla coppia di Viceversa formata da Mattia e Gandini.

Forse le cose cambieranno questa sera? I ragazzi questa sera saranno chiamati a competere sul ballo, in una prova di recitazione per lo spot di un profumo e anche sulla geografia mentre sulle loro teste pesa il Ripensamento ovvero il momento in cui tutti possono confermare la proprio coppia o chiedere un cambio di partner. Jessica e Andrea si confermeranno?

Chi sono e cosa fanno Jessica Bucci e Andrea De Santis?

Ma chi sono Jessica Bucci e Andrea De Santis de La pupa e il secchione e viceversa? Lei è una modella di 25 anni, nata ad Avezzano in provincia de L’Aquila, si definisce una persona schietta e sincera, mentre lui è il tipico secchione amanti dei treni ma non studioso delle materie scientifiche a differenza dei suoi colleghi. Andrea de Santis, calabrese di Castrovillari, ha scritto la sua tesi sui treni e ama la Storia. Vive a Firenze e sogna di diventare o insegnante o bibliotecario. Nella sua presentazione ha raccontato di aver avuto tre relazioni che non sono durate più di tre mesi. Come finirà per lui nel programma di Italia1?



