Jessica, come sta la sorella di Justine Mattera dopo il trapianto?/ “Dovrà assumere farmaci per sempre”

Jessica, la sorella di Justine Mattera, torna a sorridere dopo il trapianto di cuore: “Ma la strada è ancora lunga”

In questi mesi il mondo del gossip è stato scosso dalla malattia di Jessica, la sorella di Justine Mattera. Lo scorso dicembre è stata sottoposta a un trapianto di cuore, dopo un lungo percorso fatto di preoccupazioni e difficoltà. “Mia sorella non ha avuto una vita facile. A 11 anni è stata diagnosticata con il linfoma di Hodgkin’s. Come cura hanno usato la radioterapia. Erano gli anni 80 e i raggi erano molto più forti. Questi raggi hanno bruciato sia il cuore che i polmoni di Jessica e di conseguenza sono entrambi molto danneggiati”, ha raccontato la showgirl americana a proposito della situazione delicata di Jessica, che piano piano sta cercando di riprendere in mano la propria vita.

Dopo il trapianto di cuore dello scorso dicembre, è iniziata una nuova fase per lei; una fase che richiede cautela e grande attenzione. Non a caso, attraverso i social, Justine Mattera ha chiesto aiuto direttamente ai follower per supportare la sorella e favorire la sua ripresa.

“Alcuni mi dicono che, lavorando nel mondo dello spettacolo, avrò sicuramente il denaro necessario per pagare le cure di mia sorella. Ma non sanno che non si tratta di affrontare ‘solo’ il periodo ospedaliero […] perché d’ora in avanti dovrà assumere farmaci anti rigetto e sottoporsi a controlli ed esami per sempre. E purtroppo, nel Sistema Sanitario americano, tutto ha un costo”.

Nonostante le difficoltà Jessica, la sorella di Justine Mattera, prova a guardare al futuro. L’operazione di dicembre è stata interpretata da Justine come un vero e proprio regalo di natale, nel momento forse più difficile della malattia. “Ma non ho mai pensato che Jessica non ce l’avrebbe fatta, neanche quando vedevo i miei genitori piangere in ospedale. Purtroppo la malattia è entrata nella vita di mia sorella e in quella dell’intera famiglia Mattera già durante la nostra adolescenza, cambiandoci per sempre”, ha confidato Justine Mattera in un toccante passaggio riportato da La Nazione.

