Jessica e Andrea/ “Ho sentito Alessandro Zarino dopo la scelta di Uomini e Donne”

Come ben sapete Jessica Battistello e Andrea Filomena di Temptation Island 2019 sono tornati insieme. Ospiti ieri di Giada Di Miceli, nella sua trasmissione Non succederà più su Radio Radio, hanno parlato di molti aspetti della loro vita: dall’esperienza con il reality più bollente della televisione, fino alla loro storia d’amore. Jessica ha nuovamente confermato di avere fatto il primo passo nei confronti di Andrea, dopo avere compreso di sentirne terribilmente la mancanza. Se potesse tornare indietro quindi, cercherebbe di cambiare questa cosa che ha provocato dolore ad entrambi. Naturalmente si è parlato anche di Alessandro Zarino, che era il suo tentatore (entrato perfettamente nella “parte” tanto da far vacillare le certezze della ragazza). La Battistello a tal proposito ha anche rivelato che, potesse tornare indietro, non uscirebbe con lui dando l’impressione di volere iniziare un’altra storia. Nonostante i vari incidenti di percorso, Jessica e Andrea sono nuovamente felici e stanno “ricominciando”.

Jessica difende Zarino: “non si mette in mostra…”

Proprio per cercare di non commettere errori, la coppia ha deciso di non andare a vivere insieme (almeno non al momento): “Questa volta ho deciso io di andare con molta calma, non voglio fare più le cose affrettate. Usando la testa, ecco”, ha detto Andrea. Ufficialmente quindi Jessica vive a casa sua, ma a conti fatti è sempre dal suo fidanzato. La Battistello ha anche rivelato di avere sentito Alessandro Zarino (con il benestare della sua dolce metà): “L’ho sentito tre settimane fa, dopo la puntata di Uomini e Donne con la scelta, per sapere come stava”. La ragazza è molto felice per Zarino alle prese con la sua nuova storia con Veronica Burchielli. Poi smentisce che abbia fatto tutto questo “teatrino” per mettersi in vista: “Tra tutti i ragazzi, Alessandro era il ragazzo che meno si metteva in mostra e meno veniva alla ricerca. È stata una cosa proprio nata spontanea. Veniva sempre da me perché ci trovavamo bene. Detto questo, chi è che non va a Temptation Island perché è in cerca di un po’ di visibilità? Se aspirava lui al trono penso che valga dal primo all’ultimo… Là si sa che ci sono le telecamere”.

