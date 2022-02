Jessica e Lulù cospirano alle spalle di Sophie/ Sua mamma attacca “L’amicizia…”

Lulù e Jessica Selassié pare siano pronte a nominare Alessandro Basciano durante la puntata del Grande Fratello Vip 2021 che andrà in onda il prossimo lunedì, con l’intento di nominare Alessandro per far uscire dalla casa con lui anche Sophie. La voce è circolata online molto velocemente a tal punto da raggiungere anche la mamma di Sophie Codegoni che è intervenuta su Instagram scrivendo: “Stamattina mi sono svegliata con tantissimi messaggi e video che riportavano questa frase e non solo.. posso commentare con una sola parola L’AMICIZIA”.

Valeria Pasciuti con il suo messaggio social ha fatto riferimento al suo ultimo intervento all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2021 quando ha messo in guardia sua figlia in merito all’amicizia con Jessica Selassié, ritenuta da lei falsa.

Valeria Pasciuti, mamma di Sophie Codegoni difende sua figlia sui social

L’intervento di Valeria Pasciuti in difesa di Sophie Codegoni ha subito suscitato molte discussioni sul web da molti utenti che hanno spiegato alla donna quanto sarebbe accaduto in verità durante il momento da lei citato rivelandole le reali intenzioni dei concorrenti nella conversazione.

Dopo essere stata corretta Valeria Pasciuti è intervenuta nuovamente sui social spiegando a tutti di non sapere se quanto dettole in precedenza corrispondesse alla verità o no, scrivendo nelle sue stories Instagram: “La storia che ho messo è uno dei tanti messaggi che ho ricevuto. Poi che sia vero o no non lo so. Io mi auguro che non sia vera! Anche perché Sophie sapete quanto tiene all’amicizia di Jessica e Lulù”.

