Jessica, Lulù e Clarissa: reunion tra sorelle, dopo il GFvip 6/ Il nuovo debutto é “Suite Selassié”

Jessica, Lulù e Clarissa Selassié si riuniscono in un format post-Grande fratello vip 6

Dopo il successo conseguito prendendo parte al gioco del Grande Fratello vip 6, il trio di sorelle Jessica, Lulù e Clarissa Selassié torna al centro dell’attenzione mediatica, per una reunion particolare. Si tratta di una svolta personale nella svolta professionale del trio di sorelle principesse etiopi, per effetto dell’influenza esercitata da quest’ultime, in particolare via social, grazie al debutto TV e streaming segnato nel gioco del GFVIP 6 prima come concorrente unico e poi concorrenti singole.

Ebbene sì, si apprende in queste ore la notizia che Jessica, Lulù e Clarissa sono prossime a unire le forze al timone di un format che le vede protagoniste insieme. Il che può dirsi una reunion mediatica delle sorelle, tanto attesa dai fan della triade targata GFvip 6. E a rendere pubblica la news del momento é un post diramato via tag social unificati dalle stesse tre ex GFvip 6.

Il post d’annuncio del trio GFVIP 6 é virale nel web

“Eccoci qua! -si legge nel post condiviso dal trio di sorelle su Instagram -. Finalmente possiamo annunciarvi il nostro progetto!!Siamo liete di presentarvi il

nostro nuovo format “SUITE SELASSIÉ” che andrà in onda tutti i mercoledì a partire dal 20 settembre su @cusano_italia_tv dalle 21:30 alle 23:30. Vi aspettano tante

novità, risate, interviste, giochi ed ospiti di ogni genere. Ovviamente l’ingrediente speciale siete voi, con i vostri interventi social e telefonate da casa. Manca sempre

meno, stay tuned!”.

Un annuncio, quello diramato dal trio di sorelle che intanto é virale e segna tra le interazioni di esultanza più disparate tra gli internauti nel web. Segno che il progetto, Ancor prima dei nastri di partenza, sia beneficiario del consenso degli internauti. Il che accade sulla scia del curioso gesto social che vede il prof di ballo latino ad Amici, Raimondo Todaro, particolarmente vicino a Jessica Selassié, vincitrice al Grande Fratello vip 6…











