Jessica Selassié: Raimondo Todaro é pazzo di lei/ Il prof di Amici 23 dice addio a Francesca Tocca?

Raimondo Todaro e Francesca Tocca in crisi? Spunta la sospetta “terza incomoda”, Jessica Selassié

Raimondo Todaro e Francesca Tocca potrebbero presto ufficializzare il gossip sulla crisi della loro lovestory, complice lo “zampino” social di Jessica Selassié. Quest’ultima, concorrente e vincitrice finale al Grande Fratello vip 6, nonché nota food influencer, attiva via social network anche nel campo del beauty e del wellness in generale, fa ora parlare di sé online anche per la svolta sexy a cui ora si concede. Questo, nel segno della meticolosa cura della forma fisica a cui sembra prestarsi dopo aver preso parte al gioco della Casa più spiata d’Italia e il cambiamento fisico radicale sfoggiato via social tra post di varia natura, che la rendono particolarmente influente tra i web influencer del momento. Non a caso, un post che la ritrae particolarmente ammiccante scatena il gradimento di Raimondo Todaro, a quanto pare prossimo alla riconfermata presenza TV e streaming ad Amici, il talent show atteso alla sua edizione di Amici 23 in partenza a settembre 2023.

Parliamo di uno scatto che, tra le annesse interazioni social con particolare riferimento alla reaction di Raimondo Todaro, potrebbe anticipare l’ufficializzazione della sospetta crisi matrimoniale tra il prof di ballo latino e la storica moglie e ballerina professionista Francesca Tocca, di Amici.

La reaction “incriminata” di Raimondo Todaro

Lo scatto “incriminato” visibile su Instagram, a cui il marito di Francesca Tocca in casa Amici 23, Raimondo Todaro, assegna l’attenzione di un sentito like nel mezzo tra i consensi con condivisioni e commenti nel web, ritrae la principessa etiope mentre sfodera con fierezza le curve in un succinto bikini giallo fluo, nel mezzo di una posa estiva. Un post che nel complesso fa, ora, incetta di interazioni di esultanza e apprezzamento da parte degli internauti, in particolare da parte dei fan che si dicono stregati dalla bellezza estetica dell’ex Grande fratello vip 6.

Che Raimondo sia in balia di una crisi d’amore con Francesca Tocca, tanto da giungere a riservare attenzione social di apprezzamento a Jessica Selassié, non si direbbe un’ipotesi azzardata, di fatto.

