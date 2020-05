Jessica Mazzoli, ex fidanzata Morgan/ Il cantante ha causato la rottura con Biagio D’Anelli?

Pubblicità

Il nome di Jessica Mazzoli continua inevitabilmente ad essere accostato a quello di Morgan. Nonostante i due non stiano più insieme da tempo, non mancano le scintille nel loro burrascoso rapporto. Infatti, ogni qual volta il cantante rilascia interviste o dichiarazioni ai giornali o in televisione, scatena nuove polemiche con chi ha fatto parte della sua vita. E con Jessica Mazzoli, ex compagna e madre della piccola Lara, le incomprensioni non mancano mai, anzi aumentano di puntata in puntata. Sembra che i due siano uniti da un filo mediatico, che li porta a scontrarsi continuamente. Un po’ come accaduto nell’ultima apparizione di Jessica Mazzoli da Barbara D’Urso, dove aveva sparato a zero contro la famiglia del cantante. Oggi, domenica 31 maggio, Morgan è ospite di Mara Venier a Domenica In con nuove rivelazioni. Ne vedremo delle belle…

Jessica Mazzoli, lo zampino di Morgan nella rottura con Biagio D’Anelli?

In molti sono convinti che dietro la rottura tra Jessica Mazzoli e Biagio D’Anelli ci sia lo zampino di Morgan. Era stato lo stesso D’Anelli da Barbara D’Urso a svelare un retroscena rovente sulla sua storia con Jessica. A suo dire, infatti, sarebbe stato Morgan a determinare la fine della relazione con la Mazzoli, come aveva fatto intuire la stessa la scorsa settimana. Non solo con Morgan, per Jessica Mazzoli le incomprensioni continuano anche con buona parte della sua famiglia. Negli studi televisivi di Live Non è la D’Urso, la scorsa settimana, l’ex gieffina aveva pesantemente litigato con Luciana Castoldi, madre di Morgan. Tra le due evidentemente non corre buon sangue da tempo, anche a causa di qualche dichiarazione ritenuta non troppo piacevole della signora Luciana nei confronti della nipotina Lara. L’ospitata di Morgan a Domenica In aprirà a nuove ed ulteriori polemiche o in qualche modo potrà gettare le basi per una riappacificazione?



