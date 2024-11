Jessica Morlacchi e Luca Calvani sempre più vicini al Grande Fratello 2024

Jessica Morlacchi e Luca Calvani, non solo condividono la stessa camera da letto dormendo in letti vicini, ma sono sempre più affiatati trascorrendo insieme diverse ore della giornata. Dopo le prime settimane di conoscenza, Luca e Jessica si sono avvicinati e, ad oggi, sono diventati inseparabili. Luca, sempre tra i primi a svegliarsi, è solito andare nel letto di Jessica per darle il buongiorno con baci, abbracci e carezze. Oltre a scambiarsi dell’affetto amichevole, i due si confidano sia sulle proprie vite che su ciò che accade in casa. L’affetto così come il feeling e la complicità è evidente e anche in casa hanno notato il rapporto speciale che lega la Morlacchi e Calvani.

Tuttavia, se c’è chi crede che tra i due sia una semplice amicizia, c’è anche chi pensa che l’affetto possa trasformarsi in qualcosa di più soprattutto da parte di uno dei due. Ad indagare sulla situazione, nelle scorse ore, è stata Pamela Petrarolo che ha rivolto una serie di domande dirette a Jessica.

Jessica Morlacchi e Luca Calvani: le parole di lei al Grande Fratello 2024

Durante una tranquilla serata nella casa del Grande Fratello 2024. Pamela Petrarolo e Jessica Morlacchi si sono ritrovate in giardino a cantare. Approfittando dell’assenza degli altri concorrenti, Pamela ha indagato sul rapporto tra la cantante e Jessica Morlacchi. “Ti piace Luca?”, è stata la domande diretta della Non è la Rai alla Morlacchi.

“Macché, è innamoratissimo di Alessandro”, è stata la risposta di Jessica. Pamela, però, le ha fatto notare quanto Luca sia protettivo nei suoi confronti ma la Morlacchi spiega che tra loro c’è un affetto profondo e una vera amicizia. “Se lo vedessi vacillare, penserei che sta male”, ha aggiunto ancora Jessica anche se non ha negato di aver pensato a lui, per qualche istante, ad un ipotetico partner. “È molto semplice sognare, ma la cosa bella è anche rispettare una persona. Lui mi vede come una sorellina e io sono felice di questo“, ha concluso.

