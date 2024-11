Grande Fratello 2024: anticipazioni e diretta 13a puntata 19 novembre

Lunedì 19 novembre, in prima serata, canale 5 trasmette la 13esima puntata del Grande Fratello 2024. Quella di questa sera, con la conduzione di Alfonso Signorini e la presenza delle opinioniste Cesara Buonamici e Beatrice Luzzi, sarà una puntata imperdibile in cui al centro di tutto ci sarà l’amore. Occhi puntati sul triangolo tra Alfonso D’Apice, Federica Petagna e Stefano Tediosi. L’ingresso del tentatore di Temptation island con cui Federica ha iniziato una frequentazione dopo l’addio al fidanzato Alfonso, ha creato malumori, litigi e confronti dai risvolti inaspettati.

Stefano che, durante i primi giorni di permanenza nella casa ha provato a trascorrere del tempo con Federica con cui c’è stato anche un bacio. Di fronte all’intimità di Stefano e Federica, Alfonso ha perso la testa scagliandosi contro l’ex fidanzata. Stefano, poi, ha scoperto del bacio tra Alfonso e la Petagna che, confusa, ha deciso di prendere le distanze da entrambi. Questa sera, però, Federica non solo dovrà confrontarsi con Stefano e Alfonso, ma anche con Antonio Fico, presunto flirt di Federica.

Grande Fratello 2024: confronto tra Lorenzo e Shaila e il rapporto tra Helena e Javier

Occhi puntati sulla relazione tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta che hanno avuto i primi scontri a causa della gelosia di entrambi. Dopo giorni di pura passione, tra la ballerina e il modello milanese ci sono stati le prime discussioni che hanno portato ad intensi confronti durante i quali entrambi hanno ribadito i reciproci sentimenti e la voglia di costruire qualcosa di importante.

Non mancherà, poi, il momento dedicato a Helena Prestes e Javier Martinez che si stanno avvicinando sempre di più. L’amicizia tra i due sta diventando sempre più intensa anche se non tutti, all’interno della casa, credono ad un reale interesse. Spazio, inoltre, alle emozioni con la sorpresa per Yulia che potrà riabbracciare la mamma Daiami.

Chi è il preferito del pubblico e come vedere in diretta streaming il Grande Fratello 2024

Nel corso della tredicesima puntata del Grande Fratello 2024 sarà dato anche l’esito del televoto. Il pubblico è stato chiamato a scegliere chi salvare tra Amanda Lecciso, Federica Petagna, Lorenzo Spolverato e Luca Calvani: tra i quattro, solo uno sarà il preferito del pubblico. Ad oggi, i sondaggi, considerano in netto vantaggio Luca Calvani: sarà davvero lui il preferito?

La diretta televisiva del Grande Fratello 2024 comincerà alle 21.30 su canale 5, dopo la puntata di Striscia la Notizia. Con Mediaset Infinity, inoltre, è possibile seguire la diretta streaming contemporaneamente alla diretta televisiva. Con Mediaset Infinity, inoltre, si può seguire la diretta dalla casa attraverso due regie differenti e vedere le singole clip dedicate ai concorrenti.