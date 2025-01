Volano gravissime accuse al Grande Fratello 2024 nei confronti degli autori del reality. A muoverle sono state Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti, le quali si sono confidate insinuando che la produzione del reality abbia delle chiare preferenze nei confronti dei concorrenti. Le due hanno parlato infatti di “magheggi strani” e di Helena Prestes, che secondo loro è una concorrente “protetta” di questa edizione del Grande Fratello 2024.

Il tutto è partito dopo il caso delle offese di Helena Prestes rivolte a Shaila Gatta. In particolare, nell’ultima puntata del reality le due sono scoppiate in una lite furiosa con la modella che si è detta addirittura dispiaciuta per Lorenzo Spolverato che “deve stare con una come lei”. Non solo, la Prestes ha anche esordito con: “Tanto l’Italia ti vota, stai serena” fino alle parolacce più pesanti: “Putt.na! Non cucina, non fa niente, fa solo la faccia da put.ana. Portatemi via sennò divento aggressiva!“. Dopo le offese gravi anche i fan si sono chiesti come mai non ci sia stato un intervento da parte della produzione.

Jessica Morlacchi e Mariavittoria Minghetti si sono aggiunte alla polemica dei fan rendendosi conto che Helena Prestes ha esagerato e non poco nei confronti dell’ex velina. Così, in una confidenza, sono partite le accuse nei confronti degli autori. “Se lunedì non verranno presi seri provvedimenti, sarà la prova che al GF ci sono figli e figliastri” ha detto Lorenzo Spolverato, il quale si è unito alla conversazione in difesa di Shaila Gatta. Ma ad essere ancora più precisa è stata Jessica Morlacchi, la quale si è infuriata con la produzione dicendo che manda in onda solo ciò che piace agli autori.

Insomma, Mariavittoria Minghetti e Jessica Morlacchi si sono confrontate evidenziato presunti meccanismi strani da parte della produzione. In ogni caso, quello che è successo tra Helena Prestes e Shaila Gatta è stato molto grave, anche se l’ex velina non ha ribattuto utilizzando le stesse parole forti della gieffina, ma si è limitata a commentare il carattere difficile della modella: “È di una falsità che fa spavento!”. Oltretutto, Shaila ha affermato che Helena Prestes fa finta di essere carina, ma che in realtà sotto sotto non è così.