Grande Fratello 2024, Helena Prestes offende Shaila Gatta: "Putta*a", Ilaria Galassi mette le mani addosso alla modella?

La macchina del Grande Fratello 2024 non si è fermata nemmeno durante le Feste e le vicende dei concorrenti del reality sono andate in onda regolarmente in questi giorni. Tuttavia nonostante il periodo sia per definizione leggero e sereno, nella Casa più spiata d’Italia gli animi si sono riscaldati fino ad arrivare ad offese forti e addirittura le mani. E per questo motivo il web invoca la squalifica di due concorrenti del Grande Fratello 2024: Helena Prestes e Ilaria Galassi. Tutto è iniziato dopo la puntata di lunedì scorso quando la modella brasiliana non ha reagito bene alla nomination di Shaila Gatta arrivando agli insulti più pesanti: “Put**na, solo dorme, non cucina, non fa un caz*o, fa solo la faccia da put**na, questo fa! Portami via sennò divento aggressiva!”

E non è tutto perché successivamente c’è stata una pesante lite tra Helena Prestes e Ilaria Galassi. Anche in questo al centro dello scontro ci sono state le nomination e soprattutto il fatto che la modella brasiliana ha tirato in mezzo i suoi figli. L’ex volto di Non è la Rai si sarebbe lasciata andare a parole aggressive nei confronti della coinquilina: “Lo sai perché io non glielo chiedo? Perché, se mi risponde male, siccome si parla dei miei figli, io ti apro! Perché di me puoi dire tutto quello che vuoi… Ma non parlare dei miei figli perché io ti apro! Non mi è piaciuta l’uscita della tua amica, che ha messo in mezzo i miei figli. È meglio che sto zitta, sennò la apro in due… I miei figli non li tocchi!”. Tuttavia pare che Ilaria Galassi abbia messo le mani addosso a Helena Prestes, almeno stando alle dichiarazioni degli altri gieffini.

“Nomination d’ufficio o squalifica per Helena Prestes e Ilaria Galassi”: nuove indiscrezioni

Per tutti questi motivi sul web si è diffusa sul web la notizia che la produzione stia valutando la possibilità di una nomination d’ufficio o addirittura una squalifica. A lanciare l’indiscrezione è l’esperto di gossip Amedeo Venza che dopo aver specificato che, dalle sue fonti, trapela che Ilaria non ha messo le mani addosso a Helena ma l’ha solo spintonata ma il gesto anche se ridimensionato rimane lo stesso grave, la produzione sta valutando nomination d’ufficio e addirittura provvedimenti più gravi: squalifica dal Grande Fratello 2024 per Helena Prestes e Ilaria Galassi? E non è tutto perché stando a quanto riporta IlVicoloDelleNews.it, trapela il desiderio di Ilaria di essere punita perchè già da tempo voleva lasciare il gioco. Ora che del trio è rimasta solo lei, vuole solo una scusa per andarsene senza pagare penali.