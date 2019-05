Jessica, nata senza braccia: pilota gli aerei con i piedi/ “Si può tutto nella vita”

E’ decisamente incredibile la storia di Jessica Cox, 36enne ragazza americana che è nata senza braccia. Originaria di Phoenix, in Arizona, Jessica ha saputo superare la sua importante disabilità, riuscendo a coltivare la sua più grande passione, il volo. La 36enne ha infatti imparato ad utilizzare alla perfezione i piedi per fare tutto, quindi suonare il piano forte, guidare la macchina, prendere il brevetto di sub, diventare cintura nera di taekwondo, e addirittura imparare a pilotare un aereo. «Con la mia storia – le parole della Cox rilasciate ai microfoni della Cnn e riportate dall’edizione online del Corriere della Sera – voglio spronare tutte le persone con disabilità che se si vuole si può realizzare tutto». Jessica è divenuta la prima pilota al mondo a guidare un bimotore solamente con l’utilizzo dei piedi sulla cloche.

JESSICA, NATA SENZA BRACCIA: PILOTA GLI AEREI CON I PIEDI

Tutto è inizianto quando un pilota d’aereo l’ha invitata in cabina: «Ha tolto le mani dai comandi e mi ha lasciata pilotare – racconta – anche se qualcosa fa paura è importante affrontarlo». Nel 2005 è quindi giunta la laurea in Psicologia, poi ha iniziato l’addestramento per diventare pilota: «Ho avuto molti istruttori – spiega la 36enne disabile – bisognava capire attraverso gli errori come avrei potuto pilotare e non è stato semplice trovare l’aereo giusto per me. Molti erano dubbiosi sul fatto che fosse possibile pilotare un aereo con i piedi». Dopo tre anni di addestramento, impegno e duro lavoro, alla fine la Cox è riuscita ad ottenere il tanto desiderato brevetto: «Per tutta la vita ho desiderato sentirmi normale, tante volte mi sono sentita dire che non potevo fare quello o quell’altro a causa del mio handicap. Non ho mai amato le protesi, mi sentivo innaturale». La missione di Jessica è quella di girare il mondo e come speaker motivazione provare ad ispirare le persone a non arrendersi mai, e detto da lei fa senza dubbio più effetto…

