Jessica Pegula, chi è la tennista e il fidanzato Taylor Gahagen

Questa sera la tennista americana Jessica Pegula si giocherà la finale US Open contro la rivale Sabalenka, la tennista negli ultimi anni ha scalato le gerarchie arrivando ai vertici della classifica WTA dopo aver stazionato in posizioni più basse in passato. Figlia di un noto imprenditore, Terry Pegula, che si è arricchito grazie a gas e petrolio e che ha poi deciso di allargare i suoi confini fino a sbarcare nel mondo immobiliare e in quello sportivo acquisendo i Buffalo in NFL e i Buffalo Sabres in NHL, in passato Jessica Pegula ha accusato diversi problemi fisici e infortuni, così ha deciso di sfruttare il periodo del Covid per mettere a punto il suo fisico, arrivando poi alla svolta in carriera: “E’ così difficile allenarsi quando giochiamo sempre, è come se cercassimo sempre di non farci male e di non infortunarci, di sentirci bene settimana dopo settimana” ha detto la tennista.

Da qualche anno Jessica Pegula ha trovato l’amore con Taylor Gahagen, un ragazzo lontano dal mondo di sport e spettacolo e che non ama mettersi in mostra sui social.

Jessica Pegula rivela: “In alcuni momenti ho pensato di dire addio al tennis”

La carriera della ricca tennista americana non è sempre stata tutta rose e fiori, anzi, Jessica Pegula ha incontrato diverse difficoltà e le sono serviti anni per arrivare ai vertici del circuito Wta, oggi sabato 7 settembre 2024 si giocherà la finale Us Open contro la Sabalenka e per lei certi traguardi sono tutto tranne che scontati. In passato la tennista ha infatti valutato anche opzioni forti, come quella di dire addio al mondo del tennis: “Non pensavo che sarebbe mai successo, ma ci sono stati sicuramente momenti in cui non volevo più giocare a tennis, momenti difficili” ha detto Jessica Pegula in una intervista concessa prima della finale e ripresa da TennisWorldItalia.

Tanti ostacoli incontrati e superati da Jessica Pegula, grazie al lavoro nello sport e alle emozioni che le ha saputo trasmettere il fidanzato Taylor Gahagen.