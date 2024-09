DIRETTA SINNER DRAPER US OPEN 2024: PRIMA FINALE ANCHE QUI?

La diretta Sinner Draper prenderà il via alle ore 21:00 (italiane) di venerdì 6 settembre: è la semifinale degli Us Open 2024, un traguardo che il nostro Jannik Sinner ha centrato per la prima volta in carriera grazie alla bella vittoria su Daniil Medvedev. Ancora una volta Sinner ha avuto ragione del russo, e lo ha fatto dominando: certo ha lasciato per strada il secondo set in maniera netta, ma da quel momento quella che sarebbe potuta essere una battaglia si è trasformata in una grande corsa del numero 1 Atp, che ha trovato la chiave di volta giusta e ha fatto un ulteriore passo di avvicinamento a quello che sarebbe il secondo Slam in bacheca.

DIRETTA/ Sinner Medvedev risultato finale 3-1: Jannik semifinale contro Draper (video highlights 5 settembre)

Sinner a questo punto ha raggiunto la semifinale in ciascuno dei quattro Major; l’avversario di stasera è tosto, Jack Draper ha disputato uno straordinario Us Open e, per la prima volta tra i primi quattro di un grande torneo, deve ancora perdere un set. Certamente i numeri sono fatti per essere smentiti, e poi dipendono anche dal rivale affrontato; in questo senso è inevitabile dire che la diretta Sinner Draper penda dalla parte dell’azzurro e non solo guardando il ranking. Vedremo però, siamo davvero ad un passo dalla semifinale degli Us Open 2024 e ora andiamo a presentare meglio questa attesissima diretta Sinner Draper.

DIRETTA/ Sinner Paul (risultato finale 3-0): Jannik vola ai quarti degli Us Open 2024! (oggi 3 settembre)

DIRETTA SINNER DRAPER STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Pronti a vivere la diretta tv di Sinner Draper, ricordiamo le modalità per seguire la semifinale degli Us Open 2024: il torneo è garantito da Sky Sport che fornirà anche un ampio prepartita con analisi dopo il match, il canale di riferimento è Sky Sport Tennis (numero 203 del decoder) che viene affiancato per l’occasione anche da Sky Sport Uno (201), in assenza di un televisore la diretta Sinner Draper sarà comunque disponibile anche tramite il servizio di diretta streaming video, che non comporta costi aggiuntivi ed è attivabile con l’applicazione Sky Go.

Diretta/ Sinner O’Connell (risultato 2-0) video streaming tv: 6-4 nel 2° set! (Us Open 2024, oggi 31 agosto)

DIRETTA SINNER DRAPER US OPEN 2024: IL NUMERO 1 È FAVORITO

Parlando della diretta Sinner Draper dobbiamo dire che questa semifinale agli Us Open 2024 rappresenta il secondo incrocio tra i due giocatori: curiosamente, l’unico precedente lo ha vinto il britannico, ma stiamo parlando di tre anni fa ed eravamo al Queen’s. Draper si era imposto sull’erba con il risultato di 7-6 7-6, match molto tirato; da quel momento Sinner ha fatto un grande passo avanti arrivando a centrare i traguardi che ben conosciamo, il salto di qualità lo ha fatto anche Draper che però, possiamo dirla così, è rimasto nei ranghi. Adesso però sta vivendo il suo momento: la semifinale agli Us Open 2024 lo premia giustamente per la crescita.

Sinner comunque, lo abbiamo già detto e lo ripetiamo, è favorito: sicuramente il numero 1 Atp deve provare a limare qualche pausa di rendimento che ha accusato anche agli ottavi contro Tommy Paul – all’inizio del match – ma questo ci sta nel corso di un torneo molto lungo e la cosa importante è arrivare a vincere la partita. Staremo a vedere, possiamo dire che la diretta Sinner Draper sarà una sfida molto intrigante e che il fatto che il britannico sia mancino potrebbe in qualche modo dare fastidio all’altoatesino, appuntamento dunque sul campo centrale degli Us Open 2024…