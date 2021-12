Jessica “Qualche ‘bono’ mi ha scritto?” il fratello la gela “Chieste foto dei tuoi piedi”/ GF VIP si fa hot!

L’ingresso di Christian, il fratello di Lulù e Jessica Selassiè, al Grande Fratello Vip porta con se anche aggiornamenti dall’esterno. Non solo parole di grande affetto per le due concorrenti, che si commuovono al rivederlo dopo tre mesi di permanenza nel reality, ma anche battute divertenti e qualche retroscena piccante. È quello che accade quando Jessica chiede al fratello “c’è qualcuno di bono che ha scritto sul mio Instagram?” Se Clarissa – entrata poi a seguito di Christian – fa intendere che il suo profilo è inondato di messaggi, il fratello porta subito alla luce un aneddoto piccante.

CHRISTIAN, FRATELLO DI JESSICA E LULÙ SELASSIÈ/ Bacchetta Signorini! Ecco perché...

Christian la gela la sorella Jessica Selassiè: “Chieste foto dei tuoi piedi”

“C’è qualcuno che ha scritto – fa quindi sapere, svelando che – mi ha chiesto la foto dei tuoi piedi. Ho letto e ho subito chiuso!” Jessica sorride, Alfonso Signorini è sconvolto: “Ma come dei piedi? Sei assurda Jessica!” La scenetta si conclude poi con Clarissa che invita la sorella maggiore a non buttarsi giù perché “Fuori vi amano tutti, mi ferma chiunque per chiedervi di voi! E guarda in cielo nei prossimi giorni”, ha concluso, facendole dunque intendere che potrebbe presto arrivare un aereo per lei.

LEGGI ANCHE:

Jessica massaggia Alessandro al Gf Vip/ Lulù sbotta:"Perdi tempo con uno che non ti vuole"Giulio Bissiri papà Jessica, Lulù e Clarissa Selassié/ Chi è? Il pensiero di Natale..

© RIPRODUZIONE RISERVATA