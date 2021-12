Christian Selassiè, chi è il fratello Jessica e Lulù Selassiè/ Sorpresa al GF Vip: “Le mie carognette…”

Chi è Christian Selassiè, oggi al GF Vip per incontrare le sue sorelle

Sorpresa speciale per Jessica e Lulù Selassiè nel corso della trentesima puntata del Grande Fratello vip 2021 in onda questa sera. In occasione del 27esimo compleanno, Jessica, questa sera, potrà rivedere non solo la sorella Clarissa che, dopo essere stata eliminata, è stata spesso presente in studio. Questa sera, però, farà un regalo speciale a Jessica per il suo compleanno, ma anche a Lulù. Entrambe, infatti, sentono profondamente la mancanza di Clarissa che riusciva a mediare tra le sorelle maggiori quando c’era una discussione. La sorpresa più grande, però, sarà la presenza del fratello maggiore Christian.

Finora, la famiglia Selassiè ha sempre evitato le telecamere del Grande Fratello Vip inviando alle principesse solo dei videomessaggi. Questa sera, però, Christian che ha già inviato una letterà a Lulù in un momento per lei particolarmente difficile dopo l’ennesima discussione con Manuel Bortuzzo con cui oggi procede tutto a gonfie vele, farà una sorpresa alle sue “piccole carognette” come le ha definite nella lettera di Natale.

Christian Selassiè, fratello di Jessica e Lulù: il messaggio per Natale

Jessica e Lulù Selassiè, come tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip 2021, hanno ricevuto dei regali speciali dalla famiglia. I doni più belli, però, sono stati i messaggi di auguri. Quello di Christian Selassiè ha particolarmente conquistato il pubblico. Il fratello maggiore di Jessica e Lulù, infatti, ha recapitato un messaggio ironico, ma preciso alle sorelline.

“Sarò breve ma conciso anche perchè non mi ha pagato nessuno per scrivervi. Care carognette adorate Jess e Lulù, sarà un Natale diverso perchè non ci sarete, quindi sarà bellissimo. P.S. Lulù continua così. Jess non devi per forza trovare un bono lì”. Cosa dirà, invece, questa sera? Incontrerà anche Manuel Bortuzzo?

