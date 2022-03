Jessica Selassiè concorrente di Tale e Quale Show?/ “Amo la musica, c’è un progetto…”

Jessica Selassiè, nuovi progetti dopo il Grande Fratello Vip 6

La vittoria del Grande Fratello Vip 6 ha regalato molta sicurezza a Jessica Selassiè e la voglia di continuare a lavorare per realizzare tutti i suoi sogni. La maggiore delle sorelle Selassiè ha sempre raccontato di sognare la conduzione di uno show tutto suo. Tuttavia, esattamente come Clarissa e Lulù che hanno annunciato la realizzazione di un progetto musicale da soliste a cui entrambe stanno lavorando singolarmente, anche Jessica ama la musica. Nella casa del Grande Fratello Vip ha ampiamente dimostrato di avere una bellissima voce e per lei, nel mondo musicale, potrebbero esserci delle importanti novità.

Il nome della Selassiè, così, sta cominciando ad essere accostato ad uno dei programmi Rai più amati. Stiamo parlando di Tale e Quale Show. Per partecipare alla trasmissione di Carlo Conti è fondamentale avere una bellissima voce e i fans di Jessica già sognano di vederla sul palco dell’amatissimo show di Raiuno. Ma cosa ha scatenato i rumors su una futura preseza di Jessica a Tale e Quale Show?

Jessica Selassiè, futuro nella musica con lei?

Durante un recente viaggio di lavoro fatto a Napoli con la sorella Lulù, in un momento di pausa, Jessica Selassiè ha deciso di regalare una diretta Instagram ai fan rispondendo anche a domande e curiosità. La vincitrice del GF Vip 6 ha annunciato di avere tanti progetti in ballo tra cui anche uno nel settore musicale. “Amo la musica. Posso svelarvi che tra le tante cose in ballo c’è anche un progetto musicale. A tutti quelli che dicono che vogliono sentirmi cantare, non vi preoccupate che non vi deluderò su questo aspetto”, ha spiegato Jessica come riporta Biccy.

La maggiore delle sorelle Selassiè, dunque, come Clarissa e Lulù, è pronta a debuttare da cantante o il suo progetto musicale sarà legato a Tale e Quale Show? Non sarebbe la prima ex vippona a partecipare allo show di Carlo Conti. Prima di lei, infatti, dalla quinta edizione del reality di canale 5, sono arrivati Stefania Orlando e Pierpaolo Pretelli.











