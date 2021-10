Jessica Selassiè, è mistero sull’ammiratore segreto/ Ci sarà la divisione delle sorelle al GF VIP?

Sulla casa del Grande Fratello Vip è arrivato un aereo con un messaggio per Jessica Selassiè. Sullo striscione che è apparso si legge: “Jess sei stupenda. Scrivimi. Dr.G”. I coinquilini si sono subito chiesti chi fosse l’ammiratore segreto. La prima ad essersi accorta dell’aereo è stata la sorella Lucrezia che ha chiamato Jessica Selassiè dicendole: “Dr. Giulio”. Dopo questa esternazione, sono stati in molti a chiedersi se Giulio fosse medico realmente o se il suo fosse un nome falso per non farsi riconoscere. Dopo poco tempo si è finalmente svelata l’identità.

Jessica Selassié, chi è Dr.G?/ Presunto ammiratore “non mando io messaggi aerei!”

Si tratta di Giulio Giammarioli, professionista in chirurgia estetica che aveva sottoposto le tre sorelle a dei trattamenti di bellezza prima del loro ingresso nella casa. Molti utenti hanno pensato che il medico volesse farsi pubblicità per venire ospitato al Grande Fratello Vip. Oggi lui ha smentito categoricamente le voci che circolavano sul suo conto: “Non sono coinvolto nello striscione firmato Dr.G che ha sorvolato la casa del Grande Fratello. Non è stata una mia iniziativa. Tengo alla mia credibilità e alla mia immagine professionale. Non cerco fama tramite sotterfugi o mezzucci”.

Jessica Selassié "Soleil Sorge ci ha avvelenato con la carne cruda!"/ Accuse choc al GF VIP

E’ scontro tra Jessica Selassiè e le sorelle. Arriverà la divisione?

Intanto nella Casa continuano gli scontri tra Jessica Selassiè e le sorelle, Lucrezia e Clarissa. Le tre principesse si sono trovate a scontrarsi per colpa di Soleil Sorge. Clarissa voleva votare l’influencer italo-americana, mentre Lucrezia e Jessica Selassiè hanno preferito mandare al televoto Raffaella Fico. La decisione di Lulù e Jessica non è stata digerita però da Clarissa che ha rivelato: “Noi abbiamo un voto in tre, capite? Fosse stato per me avrei nominato Soleil. A Lucrezia e Jessy ho proprio detto ‘ragazze votiamola’. Non perché devo seguire la massa, ma perché l’unica donna con cui ho avuto delle cose pesanti è lei. Loro mi hanno detto ‘no, noi abbiamo chiarito con Sole e non la vogliamo votare‘.

Clarissa Hailé Selassié/ A lei il compito di riunire la famiglia Grande Fratello Vip

Le tre sorelle sembrano essere più distanti e lontane e chissà che non arrivi la decisione di Alfonso Signorini di dividerle. Una decisione che sembra anche più corretta considerando che lo stesso avvenne lo scorso anno con Maria Teresa Ruta e Guenda Goria.



© RIPRODUZIONE RISERVATA