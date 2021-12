Jessica Selassiè: “Ero grassa per problemi di salute”/ “Mi prendevano in giro e…”

Jessica Selassiè, a rischio eliminazione insieme alla sorella Lulù e a Patrizia Pellegrino, si è sottoposta alle domande dei suoi coinquilini e di partecipare come ospite a “Terzo occhio” del Grande Fratello Vip 2021, la rubrica di approfondimento organizzata ogni domenica da Giacomo Urtis, raccontandosi a 360 gradi e tirando fuori anche i dolori che ha dovuto affrontare nel corso della sua vita. Quello di Jessica è stato un racconto vero e molto toccante nel corso del quale la maggiore delle Principesse Selassiè ha raccontato gli anni bui della sua vita. Jessica, infatti, ha spiegato di non aver vissuto bene gli anni della scuola e di essere stata presa in giro per anni dai suoi compagni.

“Sono stata sola, cercavo di affrontare le cose da sola anche se non sempre riuscivo. Io mi piacevo, però percepivo di non piacere gli altri. “Ogni volta che qualcuno si avvicinava a me pensavo che fosse una presa in giro, non mi vedevo bella”, ha raccontato Jessica che ha svelato di aver avuto il primo fidanzato a 18 anni. Era danese e i due si incontrarono durante un progetto scolastico che riuniva scuola di diversi Paesi. Quella storia è durata un anno. Oltre ad aver avuto difficoltà in amore, Jessica ha fatto fatica anche a trovare delle amiche vere e, ad un certo punto, ha capito che l’unica persona sulla quale poteva contare davvero era la mamma. “Mia mamma a un certo punto è diventata la mia migliore amica”, ha aggiunto Jessica Selassiè.

Jessica Selassiè e il sovrappeso: “Ho perso venticinque chili”

Prima di concludere la sua intervista, Jessica Selassiè ha raccontato anche un altro problema che ha dovuto affrontare. A causa di alcuni problemi di salute, aveva messo su qualche chilo e, nonostante diete e allenamenti, non riuscia a perdere neanche un etto. Jessica ha svelato di aver trascorso le ultime estati senza indossare un bikini perchè non riusciva a piacersi e ad accettarsi. Solo quando ha deciso di affrontare un percorso medico Jessica ha ritrovato se stessa.

“Oggi mi vedete felice, per quattro anni non lo sono stata per niente. Ero molto in sovrappeso per motivi di salute e solamente con la mia forza e con la mia determinazione ho cominciato a piacermi di nuovo. Ho perso venticinque chili”, ha svelato Jessica non trattenendo le lacrime e trovando rifugio tra le braccia della sorella Lulù.

