Jessica Selassiè, flirt con personaggio famoso/ “Tra di noi c’era tanta attrazione e stima…”

Pace fatta tra Jessica Selassiè e Manila Nazzaro. Dopo le discussioni di questi giorni, l’ex Miss Italia ha deciso di deporre l’asia di guerra e con l’occasione ha voluto dare dei consigli a Jessica. E in questa occasione Manila Nazzaro ha ripreso Jessica Selassiè, asserendo che dovrebbe iniziare a pensare un po’ più a sé stessa invece di stare sempre dietro alle sue sorelle: “Il problema è che tu ti senti troppo responsabilizzata su tutto e non ti riesci mai a prenderti del tempo per pensare a quello che vuoi tu…Pensa pure a te stessa qualche volta”. Manila e Jessica si sono poi abbracciate in segno di pace. Manila Nazzaro ha poi dato un prezioso consiglio a Jessica Selassiè al GF Vip 6. Difatti la popolare concorrente, che pare sia pronta a lasciare il Grande Fratello Vip il 13 dicembre come altri suoi coinquilini, ha consigliato a Jessica Selassiè di essere molto meno pesante ed evitare di prendersi sempre le responsabilità per gli atteggiamenti tenuti dalle sorelle: “Però ogni tanto alleggerisciti, non ti pigliare le responsabilità di tutti, ogni volta. Non puoi avere sotto controllo tutto”. Sembra infatti che Jessica abbia difficoltà a sfogarsi: “Se ti carichi di tutti i drammi degli altri non dai sfogo al tuo disagio perché stai male”. Manila ha poi consigliato a Jessica di trovare del tempo per sé stessa.

É un momento emotivamente difficile per il trio regale delle sorelle Selassié, in particolare per due di esse: Lucrezia ‘Lulù’ e Jessica Selassiè, ricordando che Clarissa è stata eliminata nella recente diretta del 29 novembre, quindi il trio è rimasto un duo. Se la prima vive con profondo malessere il suo flirt mancato con Manuel Bortuzzo, senza mai mollare la presa, sperando in un ripensamento da parte del nuotatore, la seconda, Jessica, sta attraversando una fase nella quale i ricordi, il suo vissuto, le esperienze accumulate nella sua pur giovane vita, tornano a galla come ferite mai rimarginate. In particolare una relazione del passato, che ha confessato in un momento di profonda intimità con la nuova amica del cuore, Soleil Sorge, Jessica le ha raccontato di un amore vissuto con una persona importante, quindi appartenente anch’esso alla cerchia VIP. La principessina dell’ex Regno di Etiopia racconta che questa persona ancora la cerca per parlarle, un rapporto ora di amicizia che deve però rimanere segreto tanto è famoso nello showbiz questo personaggio, eppure le confida ancora oggi la sua vita e Jessica rincalza affermando ‘tra di noi c’era tanta attrazione e stima…’.

Sembra, ciò si evince dai racconti della ragazza, che questa relazione sia stata l’unica negli ultimi cinque anni, da quel momento non ha più cercato l’amore, forse perché troppo delusa e ferita. I ricordi quindi tornano a galla feroci e la scombussolano al punto che le lacrime nelle ultime ore appaiono spesso sugli occhi dolci di Jessica. Lucrezia, che la capisce più di tanti altri, le si è avvicinata di nuovo dopo le incomprensioni della settimana scorsa, abbracciandola come solo una sorella può in questi casi, rimarcandole che è una ragazza speciale e che l’amore arriverà quando è il momento perché Jessica cerca una relazione vera, profonda, basata sui sentimenti e il rispetto reciproco, non un flirt per accontentare i gossip giornalistici. Parlando con Francesca Cipriani, Jessica ha sottolineato che il lockdown dell’anno precedente, i lunghi mesi trascorsi in casa, lontana dalle potenziali esperienze sociali, come cinema, discoteca, luoghi d’aggregazione, le hanno impedito di vedere gente e, chissà, magari conoscere il suo principe.

