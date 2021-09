“Sorelle Selassié non sono principesse”/ Oggi: “Padre arrestato in Svizzera perché…”

Le tre principesse Selassié, protagoniste indiscusse del Grande Fratello Vip, potrebbero non essere… principesse. La notizia, che ha del clamoroso, viene riportata nelle anticipazioni del settimanale “Oggi”, in edicola questa settimana. A parlarne direttamente è stato il direttore del magazine, Umberto Brindani, intervenuto ai microfoni della trasmissione “Trends&Celebrities” di Rtl 102.5 News, condotta da Francesco Fredella e Simone Palmieri: “Il loro padre – ha affermato il giornalista – ha fatto un po’ di traffici per farsi passare come discendente del negus Haile Selassié. La notizia è che è stato arrestato dalle autorità svizzere e attualmente è in galera in landa elvetica”.

E ancora: “Noi immaginiamo che loro non sappiano nulla, perché sono nella Casa, quindi vedremo cosa decideranno di fare. Lui in questo momento è nelle celle di un carcere svizzero per reati finanziari”. Stando a quanto riporta “Oggi”, il nome del padre di Clarissa, Lucrezia e Jessica si chiamerebbe all’anagrafe Giulio Bissiri e non avrebbe alcuna discendenza imperiale.

PRINCIPESSE SELASSIÉ: “IL PADRE ERA UN GIARDINIERE ITALIANO”

Parrebbe che l’uomo sia finito in manette a Lussemburgo a giugno e sia stato estradato da alcune settimane in Svizzera, dove dovrà scontare almeno tre mesi di carcere per una truffa da 10 milioni di franchi. Inoltre, pur essendo effettivamente nato in Etiopia, non avrebbe nulla a che fare con il Negus: si tratterebbe, più semplicemente, di un giardiniere italiano che lavorava nel palazzo imperiale ed era considerato dai reali come una persona di famiglia.

Per questa ragione, secondo quanto filtrato, l’uomo avrebbe convinto alcuni discendenti legittimi di Hailé Selassié ormai poveri a firmargli una delega e a chiudere un occhio sulla discendenza dal duca di Harar, secondogenito dell’imperatore. Avrebbe quindi ottenuto una modifica dei documenti, rientrando nella linea di successione della famiglia. Questo è quanto è emerso, in attesa di ulteriori verifiche ed eventuali conferme ufficiali. Resta da capire se la notizia dell’arresto del genitore delle principesse verrà loro comunicata dalla produzione del Grande Fratello Vip e se le stesse vorranno restare nella Casa.

