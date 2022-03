Jessica Selassiè: “Il GF Vip è la mia rinascita”/ Dopo sei mesi torna sui social e…

Jessica Selassiè è ancora incredula dopo aver vinto il Grande Fratello Vip 2021 ed essere tornata alla sua vita che è decisamente cambiata dopo sei mesi trascorsi nella casa di Cinecittà. Circondata dall’affetto della propria famiglia, Jessica Selassiè è pronta a spiccare il volo per realizzare il suo grande sogno professionale ovvero diventare una conduttrice televisiva, ma anche il suo sogno privato ovvero quello di avere una famiglia come quella in cui è cresciuta. Felice del percorso di crescita fatto all’interno della casa di Cinecittà dove ha acquisto consapevolezza della propria sensualità cominciando a camminare senza le sorelle Clarissa e Lulù per le quali ci sarà sempre, su Instagram ha pubblicato il suo primo post dopo il Grande Fratello.

Per il ritorno sui social, Jessica non ha scelto foto casuali, ma quelle della finalissima al termine della quale ha trionfato. Foto in cui sorride da sola e accanto alle sorelle Lulù e Clarissa che formano una parte essenziale della sua vita. Le foto, poi, sono accompagnate da parole di riconoscenza per tutte le persone che le hanno permesso di realizzare un suo sogno.

Jessica Selassiè dopo il Grande Fratello Vip: “Felice, ma incredula”

“Eccomi qua.. incredula, ma mai stata più felice”: comincia così il primo messaggio della vincitrice della sesta edizione del reality show. “Questo è il mio primo post dopo 6 mesi lontano dalla mia vita di tutti i giorni. Volevo ringraziare tutti voi per il costante sostegno e per avermi apprezzata per quella che sono dall’inizio. Sono stati mesi alla scoperta di me stessa che mi hanno portata ad una rinascita sorprendente. Ha sorpreso voi, e persino me. Un grazie non sarà mai tanto abbastanza. Vi riempirei di baci e abbracci per esservi grata di tutto. Ma presto, molto presto, ci abbracceremo davvero“, ha aggiunto Jessica.

Poi un ringraziamento speciale a tutta la famiglia del Grande Fratello Vip, in particolare ad Alfonso Signorini che ha creduto in lei e le sue sorelle al punto da sceglierle come concorrenti. “Grazie anche ad @alfosignorini e @grandefratellotv per avermi concesso di vivere questa esperienza P A Z Z E S C A. Love u, so much”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HIH Princess Jessica MHS (@jessyselassie)





