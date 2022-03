Jessica Selassiè, stoccata a Sophie e Basciano “Coppia non solida”/ “Colpa di…”

Jessica Selassiè si è aggiudicata la vittoria del Grande Fratello Vip 6 e ora si gode un momento d’oro. La maggiore delle Selassiè ora è pronta a ‘volare da sola’, anche se spera di trovare l’amore, che sia Barù o qualcun altro. Ed è proprio di amore che parla nel corso dell’intervista rilasciata al settimanale CHI in edicola oggi, 16 marzo. Non solo di quello che ha sognato nascesse con Barù, e che spera ancora possa avere una possibilità, ma anche di altri amori nati nella Casa.

Se quello tra sua sorella Lulù Selassiè e Manuel Bortuzzo è stato per lei il “momento più emozionante”, in altre storie sembra non credere in modo particolare. Tra queste Jessica, nel corso dell’intervista, ha citato proprio quella tra la sua amica Sophie Codegoni e Alessandro Basciano.

Alla domanda “Qual è la coppia che durerà di meno” dopo il Grande Fratello Vip, Jessica Selassiè ha così replicato: “Una è già scoppiata, quella fra Miriana e Biagio. Forse quella che vedo meno solida, ma solo per la distanza, é la coppia formata da Sophie e Alessandro”. Una risposta che è una stoccata alla coppia a gran sorpresa, visto che tra i tre è nata una bella amicizia nella Casa. Di certo le parole della vincitrice di questa edizione del GF Vip potrebbero avere la conseguenza di scatenare qualche scontro: come replicheranno Sophie e Alessandro? D’altronde i due, proprio per eliminare il problema della distanza, hanno trovato casa a Milano e stanno organizzando il lavoro in modo da poter stare quanto più possibile insieme.

