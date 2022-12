Jessica Selassié: “Il GFVIP? Mi ha dato autostima”/ “Ero sovrappeso, ora..”

Grande Fratello vip 6, Jessica Selassié torna a raccontarsi senza filtri dopo il reality

Ha appassionato i telespettatori di Canale 5 con il suo Grande Fratello vip 6 e ora la vincitrice del reality, Jessica Selassié, torna a raccontarsi a tutto tondo. L’occasione che l’ex gieffina e sorella di Clarissa e Lucrezia Selassié ha per tornare a parlare di sé é un’intervista esclusiva concessa a Chi magazine. Tra le pagine del rotocalco di gossip, quindi, la principessa fa sapere, tra le altre dichiarazioni, cosa le ha dato e cosa le ha tolto il reality show.

Con il senno di poi, dall’alto dell’esperienza TV di concorrente intrapresa al Grande Fratello vip dello scorso anno, Jessica Selassié si dice certa del fatto che il reality le abbia tolto della privacy, ma anche dato qualcosa. O almeno, questo, vale in termini di autostima.

Nel suo caso, quindi, la sovraesposizione mediatica e l’annesso supporto del pubblico, che per mezzo del televoto -indetto alla finale del reality di Canale 5- l’ha decretata vincitrice al Grande Fratello vip, le ha permesso di imparare ad amarsi e quindi ad avere più cura di sé. ” Il GFvip? Mi ha dato molta più sicurezza e forse mi ha tolto un po’ la privacy, ma quello è un pegno da pagare quando decidi di fare questo lavoro”, dichiara la principessa etiope, che intanto prosegue la sua carriera di influencer via Instagram, sia in solitaria che in trio con le sorelle.

“Ho imparato ad amarmi e ora mi piaccio- quindi aggiunge, in un confronto netto tra la nuova sé e la vecchia Jessica Selassié-. Adoro prendermi cura dei miei capelli, che in passato mi hanno dato problemi. Per due anni sono stata in sovrappeso, non mi piacevo, mi odiavo. Non mettevo il costume, né indossavo i pantaloncini corti. Facevo fatica a relazionarmi con gli altri e così facendo mi sono sempre più chiusa in me stessa”.

Jessica Selassié contro il bodyshaming

A provocare i problemi del peso corporeo potrebbe essere una patologia diagnosticatale alla tiroide: “Il mio era un problema di salute, per fortuna ora l’ho individuato e lo sto curando”. La princess, infine, tiene a lanciare un messaggio contro il bodyshaming: ” In un post ero stata criticata per il mio aspetto fisico, mi è stato detto che stavo tornando come prima del Grande Fratello vip. L’ho trovato fuori luogo, non soltanto nei miei confronti, ma nei confronti di quelle persone che hanno problemi con la propria immagine”.

