GFvip, Antonella attacca: “In 3 non fanno una personalità”/ Web difende Oriana e…

Grande Fratello vip 2022, Antonella Fiordelisi al veleno contro Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Micol Incorvaia? Il sospetto del web

Avanza la corsa verso la finale del Grande Fratello vip 2022, e intanto il web affossa Antonella Fiordelisi per una confidenza al veleno condivisa nella Casa più spiata d’Italia. A finire nel mirino delle critiche social, in queste ore, é la confidenza che Antonella Fiordelisi condivide con i coinquilini Sarah Altobello, Edoardo Donnamaria e Charlie Gnocchi, che per il popolo del web si sarebbe registrata ai danni di un trio di inquiline vip al femminile, quello formato da Micol Incorvaia, Giaele De Donà e Oriana Marzoli.

Gianluca Benincasa, Antonella Fiordelisi ripensa all'ex fidanzato: "Spero si sia ripreso"/ "Era riferimento…"

“Sono più forti e più cattive quando sono insieme- sono le dichiarazioni dello sfogo incriminato di Antonella Fiordelisi, che per i contestatori del web sarebbero inaccettabili-. Da sole… In tre non fanno una personalità, come ti posso spiegare? Tutte e tre insieme non fanno una personalità. Ho delle amiche fuori che se le mangerebbero”. A detta dei telespettatori detrattori, Antonella e i confidenti della confessione “incriminata” sarebbero capaci solo a colpire alle spalle il trio competitor al femminile. ” Possono anche essere più brutte di loro esteticamente- rimarca, poi, Antonella Fiordelisi parlando delle persone amiche, contro le indiziate coinquiline vip avversarie, le quali vengono in queste ore difese dal web-, ma la personalità che hanno le mie amiche è un’altra cosa. Purtroppo devono unirsi o non contano nulla“. Che alla base dello sfogo al veleno della sportiva vi siano dei precedenti, legati al passato, tra quest’ultima e le gieffine destinatarie dell’affondo?

Antonella Fiordelisi minaccia Daniele Dal Moro/ Fan infuriati, chiesta l'espulsione

Anche Charlie Gnocchi é nel mirino del web…

Nel frattempo, il popolo del web insorge anche contro l’altro inquilino della Casa, Charlie Gnocchi, per una confidenza avvelenata , a cui lo speaker radiofonico si é lasciato andare, con parole colorite, contro un trio di inquilini vip innominati. Tanto che nelle ore che precedono la nuova puntata del Grande Fratello vip 2022, datata 12 dicembre 2022, lo speaker radiofonico si direbbe il preannunciato nuovo eliminato del reality dei vipponi, mentre é nominato al televoto contro Attilio Romita.













© RIPRODUZIONE RISERVATA