Jessica Selassiè provoca Barù Gaetani/ Il post che insospettisce i fan…

Jessica Selassiè posta uno scatto sensuale e lancia una frecciata a Barù Gaetani

Jessica Selassiè pubblica un nuovo post su Instagram. La vincitrice del Grande Fratello Vip si mostra sensuale sui social e lancia una frecciatina a Barù Gaetani. Nella giornata di ieri, Jessica Selassiè ha spifferato tutto sui social facendo delle precisazioni in merito al suo rapporto con l’ex gieffino. Jessica ha infatti chiarito che i due sono amici: “Ho sempre detto che io e Barù siamo amici ma con un rapporto senza etichetta. Sia dentro che fuori la casa io e Barù abbiamo avuto un rapporto speciale e bello. Insieme abbiamo una fandom di coppia, i Jeru, nonostante noi non siamo una coppia. I Jeru hanno sognato come me un qualcosa di più ma purtroppo non credo che ad oggi ci sia la voglia ed il tempo di approfondire quella nostra amicizia speciale e pure che lega me e Barù”.

Jessica Selassiè ha poi insinuato che Barù sia fidanzato con un’altra donna e gli ha augurato di vivere il suo amore alla luce del sole. Un augurio che però oggi si colora di vendetta visto che l’ultimo post di Jessica Selassiè appare come una stoccata. Sul post si legge: “It’s not easy to forget me baby”, che tradotto sarebbe appunto: non è facile dimenticarmi…”. Un post che arriva a poche ore di distanza dalla storia Instagram in cui Jessica prendeva le distanze da Barù facendo delle precisazioni sul loro rapporto.

Jessica Selassiè e Barù Gaetani, quali sono i loro rapporti?

Jessica Selassiè era tornata a parlare del suo rapporto con Barù Gaetani spiegando che tra loro c’era solo attrazione fisica. La vincitrice del Grande Fratello Vip aveva dichiarato che entrambi avevano continuato a sentirsi dopo quella esperienza nel reality. Barù Gaetani aveva invitato Jessica all’inaugurazione del suo ristorante e questo aveva fatto ben sperare i fan della coppia che però hanno dovuto ricredersi: “C’era attrazione fisica da tutte e due le parti. Noi ci sentiamo regolarmente, ci siamo visti all’inaugurazione, siamo comunque tutti e due molti impegnati, e quindi cerchiamo di vederci quando possibile”, aveva dichiarato a Isola Party.

Jessica Selassiè era apparsa fin da subito dubbiosa in merito al loro rapporto e pur provando qualcosa nei suoi confronti l’aveva sempre bollata come amicizia: “Non abbiamo ben definito quello che siamo, l’amicizia di base c’è, c’è tanto affetto, ci confrontiamo su tante cose, lui mi dà consigli io li do a lui. Poi comunque può sempre nascere tutto da una bella amicizia”, aveva spiegato. Ora però Jessica Selassiè ha voluto mettere un punto a questa situazione che l’avrà infastidita. La vincitrice del Grande Fratello Vip si è tolta però qualche sassolino dalla scarpa facendo intendere a Barù di aver perso una donna importante. Lui replicherà?











