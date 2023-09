Barbara D’Urso: Pomeriggio 5 la menziona anche alla 2a puntata/ La reazione inaspettata

Barbara D’Urso menzionata a Pomeriggio 5

Barbara D’Urso non replica al saluto della sostituta Myrtha Merlino a Pomeriggio 5, se non con una svolta a Londra e dalla meta top secret e, intanto, riceve una seconda menzione. La storica conduttrice, di almeno quindici anni nella storia di Pomeriggio 5, si é lasciata immortalare in un post su Instagram che la vede alle prese con una nuova avventura intrapresa lontano dall’Italia e la sede Mediaset di Cologno Monzese, nei cui rinnovati palinsesti TV e streaming per la prima volta non é promossa al ruolo di conduttrice al timone di Pomeriggio 5.

La prima puntata del rinnovato talk pomeridiano, affidato alla new entry di casa Mediaset ed ex LA7 , Myrtha Merlino, ha scatenato una polemica web in corso sulla sostituzione. E, intanto, dopo il saluto di Myrtha alla predecessora Barbara avvenuto alla prima puntata e con tanto di ringraziamento per il contributo della D’Urso prestato alla conduzione di Pomeriggio 5 , in un passaggio del testimone TV che ora divide l’opinione degli spettatori tra consensi e dissensi- giunge intanto la seconda “mention”.

Vittorio Sgarbi spiazza tutti

Alla seconda puntata di Pomeriggio 5, l’ospite Vittorio Sgarbi inaspettatamente menziona Barbara, forse nel ricordo nostalgico della campana conduttrice uscente di casa Mediaset. E la first reaction é choc! Parliamo della regia di Pomeriggio 5!

Ospite in studio, il critico d’arte cita l’ex conduttrice dopo essere stato interpellato nel dibattito sul tradimento Segre – Seymandi: “Politico fiorentino già amante di Barbara D’Urso”, é il commento allusivo alla super mention di Barbara D’Urso, che provoca uno stacco netto della regia. Un momento TV che é ora virale tra i trend e thread nel web.

